Ashgrove bestellt weitere EnWave Maschine und Osisko erhöht seinen Silbestream von Mantos Copper

Ashgrove, eine der führenden unabhängigen australischen Premium-Molkereien mit eigenem Produktsortiment, hat beim kanadischen Dehydratisierungsexperten EnWave (ISIN: CA29410K1084 / TSX-V: ENW) die zweite 10 kW Strahlungsenergie-Vakuumtrocknungsanlage in Auftrag gegeben, die über die mittlerweile weltbekannte ‚REV™‘-Technologie verfügt.





Damit will der im Familienbesitz befindliche Molkereiprodukte-Hersteller seine Produktionslinie getrocknete Snackkäseprodukte, die im Direktvertrieb über den Einzelhandel in Australien erworben werden kann, verdoppeln. Bereits im Mai 2017 erlangte Ashgrove von EnWave die exklusive Lizenz zur Herstellung seiner ‚Amazeballs‘-Produkte mittels ‚REV™’-Technologie in Australien.





Mittels EnWaves - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299137 - Technologie werden aus der eigenen Milchproduktion bereits gesunde Snacks hergestellt, die Protein- und Nährstoffreich sind, und auf dem australischen Lebensmittelmarkt in bisher sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen zu haben sind.





Die Bestellung einer weiteren Maschine unterstreicht die gelungene Markteinführung des Käse-Snackprodukts ‚Amazeballs‘ von Ashgrove, von welcher EnWave dank Lizenzgebühren in Höhe von 5 % auf den Großhandelspreis aller verkauften ‚REV™’-Trockenprodukte profitiert. Mit der Kapazitätserweiterung steigen natürlich auch EnWaves Lizenzeinnahmen potenziell an.





Die Produkte von Ashgrove werden über Lebensmittelgeschäfte, große Einzelhändler und Supermärkte in ganz Australien vertrieben, aber auch an Restaurants, den Gastronomiemarkt und den Export geliefert. Weitere Informationen über Ashgrove finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter: www.ashgrovecheese.com.au





Osisko erhöht seinen Silberaneil zur Anlagenerweiterung von Mantos Copper









Der auf Nordamerika spezialisierte Förderzinsexperte Osisko Gold Royalties (ISIN: CA68827L1013 / TSX + NYSE: OR), mit einem Portfolio von mehr als 135 Projekten, hat über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Osisko Bermuda Ltd. eine Veränderung der Vereinbarung der mit Mantos Copper SA durchgeführt. Zur Expansion der ‚Mantos Blancos‘-Mine beteiligte sich Osisko sich über eine erweiterte Silberabnahmevereinbarung (‚Stream Amendment Transaction‘) bezüglich der Kupfermine ‚Mantos Blancos‘ in Chile.





Die ‚Stream Amendment-Transaktion‘ ist Teil eines umfassenden Finanzierungspakets in Höhe von 250 Mio. USD, das von Mantos Copper zum Ausbau der Sulfidkonzentratoranlage aufgebracht wurde.



Sean Roosen, Vorsitzender und CEO von Osisko, ist aufgrund des hochqualifizierten und erfahrenen Teams, welches die Mine betreibt von einem langfristigen Erfolg des Projektes überzeugt. Auch wird sich diese Transaktion seiner Meinung nach umgehend positiv auf den Cashflow pro Osisko-Aktie auswirken, da das Firmenportfolio durch ein weiteres, qualitativ hochwertiges Projekt in einer vielversprechenden Jurisdiktion erweitert wird.





Darüber hinaus gewährt Osisko - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299178 - im Rahmen der ‚Stream Amendment‘-Transaktion eine zusätzliche Zahlung in Höhe von 25 Mio. USD gegen entsprechende Gegenleistungen, wie die Reduzierung des laufenden Transferpreises pro Unze von 25 % auf 8 % des Spot-Silberpreises am Tag der Lieferung sowie eine Erhöhung des Endstroms von 30 % auf 40 % des zu zahlenden Silbers, nachdem 19,3 Mio. Unzen raffiniertes Silber geliefert wurden.



Das zuvor Mantos Copper zuvor eingeräumte Recht, 50% des Silberstroms im September 2019 oder 2020 zurückzukaufen, wurde ebenfalls aufgekündigt.





Neben dem Stream mit Osisko Gold Royalties hat Mantos Copper weitere endgültige Lizenz- und Abnahmevereinbarungen mit Complejo Metalurgico Altonorte S.A. sowie mit Anglo Pacific Group PLC geschlossen. Diese ergeben mit der bereits zugesagten Eigenkapitalfinanzierung von Orion Mine Finance als Mehrheitsaktionär von Mantos Copper einen kombinierten Erlös in Höhe von 219 Mio. USD, welcher für die Expansion und den damit verbundenen Betriebskapitalbedarf eingesetzt werden kann.



Durch die Anlagenerweiterung soll der Durchsatz der Sulfid-Konzentratoranlage bis Mitte 2021 deutlich erhöht sowie die Lebensdauer des Projektes bis ins Jahr 2035 sichergestellt werden. Nach Abschluss der Erweiterung wird das Projekt voraussichtlich durchschnittlich 52.000 Tonnen Kupfer pro Jahr bei durchschnittlichen ‚C1‘-Kosten von 1,87 USD pro Pfund in den ersten 10 Jahren erzeugen, wobei aber auch weiterhin sowohl die Produktion als auch das Potenzial für eine Verlängerung der Minenlebensdauer im Fokus stehen. Über die gesamte Lebenszeit soll der Ausstoß der Mine rund 13,9 Mio. Unzen Silber betragen, während man in den ersten fünf Jahren nach Abschluss der Expansionsarbeiten mit einer jährlichen Produktion von etwa 1,2 Mio. Unzen Silber pro Jahr rechnet.





