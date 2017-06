Ascendant stößt auf weitere signifikante hochgradige mineralisierte Abschnitte in seiner ‚El Mochito‘-Mine

Der Zink-, Silber- und Bleiminen-Betreiber Ascendant Resources Inc. (ISIN: CA0435041094 / TSX-V: ASND) gab die Ergebnisse von 7.447 Bohrmetern aus 29 Diamantbohrlöchern seines noch andauernden untertage Erkundungs- und Definitionsbohrprogramms bekannt. Diese Bohrergebnisse aus der unternehmenseigenen ‚El Mochito‘-Mine in Honduras verteilen sich gleichmäßig auf Step-out- und Infill-Bohrlöcher, mit denen die Erweiterungen der vier Erzkörper ‚Palmar Dyke‘, ‚Santa Elena‘, ‚Victoria‘ und ‚Esperanza‘ erkundet wurden.Da sich drei der vier Erzkörper nahe an bestehenden Grubenanlagen befinden, könnten sogar binnen sechs bis zwölf Monaten Portalzugänge hergestellt werden. Der vierte Erzkörper ‚Esperanza‘ wird bereits am westlichen Rand abgebaut. Auch hier konnte das Unternehmen den Erzkörper erneut in Richtung Osten erweitern, und das bei sogar ähnlichen Gehalten wie sie der bisherige Erzkörper verbirgt. Zudem sind noch alle Erzkörper sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe weiterhin offen.

Die niedergebrachten Step-out-Bohrungen lieferten hochgradige Mächtigkeiten über lange Strecken. Von den innerhalb der ‚Palmar Dyke‘-Zone niedergebrachten Bohrungen stachen vier besonders hervor. Das Bohrloch ‚10846‘ zum Beispiel lieferte über eine Länge von 17,6 m 5,3 % Zink, 3,8 % Blei und 83 g/t Silber. Das Bohrloch ‚10844‘ schnitt über 8,6 m 10,7 % Zink, 4,0 % Blei und 95 g/t Silber. Ein weiteres hochgradiges Bohrloch in dieser Zone war das Bohrloch ‚10837‘, in dem über 5,5 m 17,3 % Zink, 3,6 % Blei und 142 g/t Silber geschnitten wurden. Innerhalb der ‚Victoria‘-Zone schnitt das Bohrloch ‚10845‘ über 17,0 m 5,0 % Zink, 2,0 % Blei und 53 g/t Silber.

Ebenso erfolgreich waren die Infill-Bohrlöcher, bei denen im Bohrloch ‚10833‘ über 35,4 m 5,6 % Zink, 2,0 % Blei und 31 g/t Silber, einschließlich 5,4 m 7,8 % Zink, 2,6 % Blei und 35 g/t Silber innerhalb der ‚Santa Elena‘-Zone geschnitten wurden. Ein weiteres hochgradiges Bohrloch aus dieser Zone ist das Bohrloch ‚10828‘ das über 26,5 m 5,7 % Zink, 0,6 % Blei und 18 g/t Silber schnitt.

Das in der ‚Esperanza‘-Zone niedergebrachte Bohrloch ‚10847‘ schnitt 17,5 m mit 6,2 % Zink, 2,2 % Blei und 41 g/t Silber, während man im Bohrloch ‚10826‘ über 17,1 m 5,8 % Zink, 1,2 % Blei und 36 g/t Silber schnitt.

„Diese ersten Bohrergebnisse sind deutlich über den bisherigen Erzgehalten angesiedelt und unterstreichen das noch unglaubliche Potenzial für eine weitere hochgradige Zinkmineralisierung in unserem Konzessionsgebiet ‚El Mochito‘,“ erklärte Ascendants - https://www.youtube.com/watch?v=hF0-C1q83EI - Präsident und CEO Chris Buncic. Von entscheidender Bedeutung sei die Tatsache, dass sich viele der Gebiete, in denen derzeit gebohrt würde, in der Nähe von Grubenanlagen befänden, die innerhalb der nächsten zwölf Monate in die Produktionsplanung aufgenommen werden könnten. Der Unternehmenschef wies noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass dieses derzeitige Bohrprogramm das erste ernsthafte Explorationsprogramm in der ‚El Mochito‘-Mine seit vielen Jahren sei. Es stimmt ihn sehr zuversichtlich, dass sich weitere Chancen ergeben werden. „Wir werden in den kommenden Monaten einige Ergebnisse aus unserem aktuellen Bohrprogramm veröffentlichen, da das Programm auf vorerst 33.200 Bohrmeter ausgelegt ist”, so der Unternehmenschef abschließend.







