Ascendant Resources trotzt Wassereinbruch und steigert die Produktion

Trotz heftiger Regenfälle im Mai und dadurch eindringendes Wasser in den Stollen konnte der kanadische Basismetallproduzent Ascendant Resources Inc. (ISIN: CA0435041094 / TSX-V: ASND) im zweiten Quartal in der unternehmenseigenen ‚El Mochito‘-Mine in Honduras seine Zinkäquivalentproduktion gegenüber dem ersten Quartal um 15 % auf 6.944 Tonnen steigern. Mit diesem sehr guten Ergebnis wurden sogar die eigenen Erwartungen von 6.664 Tonnen um 4 % übertroffen.Zurückblickend zeigt sich eine durchschnittliche Mühlenverarbeitung in den Monaten Mai und Juni von 1.693 Tonnen Erz pro Tag, oder 50.795 Tonnen Erz an 30 Arbeitstagen. Im April wurde an 27 Tagen gearbeitet und pro Tag 1.829 Tonnen in der Gesteinsmühle verarbeitet. Dies entsprach einer Monatsleistung von 49.393 Tonnen. Zufrieden konnte das Unternehmen auch mit dem Verarbeiteten Material sein, da dessen Metallgehalte auf Zinkäquivalentbasis 7 % höher ausfielen.

Q uelle: Ascendant Resources

Die Förderleistungen innerhalb Mine lagen im April und Mai um die 51.000 Tonnen Erz. Im Juni konnten 51.283 Tonnen Erz bei einer durchschnittlichen Tagesleistung von 1.709 Tonnen aus dem Stollen gefördert werden. Dies hätte aber zweifelsohne mehr sein können, wenn man nicht die Verfügbarkeitsprobleme der Untergrundarbeitsgeräte gehabt hätte. Aber dieses Problem wurde bereits angegangen. So wurden umfangreiche Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten an den älteren Fahrzeugen durchgeführt und im März zusätzlich drei neue LKWs und zwei neue Lader bestellt. Von den fünf bestellten Fahrzeugen wurden die ersten drei jetzt ausgeliefert. Zum Ende des laufenden Monats könnten laut Unternehmensangaben schon alle neuen Fahrzeuge einsatzbereit sein und dann das Förderziel von 1.850 Tonnen Erz pro Tag erneut in Angriff genommen werden.

Das Ascendant Management sieht derzeit keinen Grund für Prognosesenkungen und sieht das Unternehmen weiterhin auf Kurs. Man sei zuversichtlich seine eigens gesteckten Zielvorgaben erreichen zu können, war aus dem Unternehmen zu hören.

President und CEO Chris Buncic war sehr zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft und sagte: „Wir sind natürlich sehr erfreut und zufrieden kontinuierliche Verbesserungen in unserer vierteljährlichen Produktionsleistung seit Abschluss der Akquisition der Mine im Dezember 2016 zu machen. Im Juni mussten wir die Wasser- und Geräteprobleme vom Wassereinbruch im Mai abarbeiten und konzentrieren uns nun aber wieder verstärkt auf die Wartung und Instandhaltung der alternden Bergbaugeräte, um deren Leistung zu erhalten und zu verbessern. Zudem werden wir die neu erworbenen LKWs und Lader in Betrieb nehmen und somit die Förderleistung erheblich verbessern können.“ Deshalb sei man weiterhin zuversichtlich, die ‚El Mochito‘-Mine in naher Zukunft so fit zu haben, dass sie positiven Cashflow generiere.

Ferner teilte das Unternehmen - https://www.youtube.com/watch?v=hF0-C1q83EI - mit, dass man die endgültige Genehmigung für Notierung an der TSX erhalten habe. So werden Ascendants Aktien und Warrants ab Donnerstag, den 20. Juli 2017, unter den bestehenden Symbolen ASND bzw. ASND.WT an dem übergeordneten Segment der TSX-Venture gehandelt.



