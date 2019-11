Der Spezialist für Gewerbeimmobilien Aroundtown wächst weiter. In den ersten neun Monaten steigert Aroundtown die Mieteinnahmen und den Gewinn kräftig und erhöht die Prognose. Die Nettomieteinnahmen kletterten im Jahresvergleich auch dank Zukäufen um 22 % auf 555 Millionen Euro. Das operative Ergebnis stieg um 25 % auf 371 Millionen Euro. Netto bleiben 1,5 Milliarden Euro – ein Plus von 6%. Die Zahlen sind besser als erwartet und die Prognoseanhebung im Zuge der Fusion mit TLG Immobilien kommt gut an. Aroundtown klettern über 4%. Auch TLG liegen vorne. EUWAX

