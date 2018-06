Aroundtown-Aktie: Neues Allzeithoch! Analysten voll des Lobes - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

"Der Aktionär" habe vor wenigen Wochen das Wertpapier zum Kauf empfohlen und damit den richtigen Riecher bewiesen. Seitdem sei der Aktienkurs weiter gestiegen - mittlerweile auf ein neues Allzeithoch. Die Entwicklung werde durch die letzten Zahlen untermauert.



Das Unternehmen habe in Q1 alle wichtigen Kennziffern weiter steigern können. So seien die Funds from Operations gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 54% auf 91 Mio. Euro gestiegen. Der EPRA Net Asset Value habe im gleichen Zeitraum auf 6,90 Euro je Aktie verbessert werden können, inklusive den sogenannten "Perpetual Notes", die laut IFRS als Eigenkapital gewertet würden, seien es am Stichtag 8,30 Euro pro Aktie gewesen.



Aus technischer Sicht habe der Titel mit dem Sprung über 7,00 Euro ein starkes Kaufsignal generiert - das nächste theoretische Kursziel liege jetzt bei circa 8,20 Euro. Nach unten sichere das alte Ausbruchsniveau ab sowie der Bereich um 6,75 Euro.Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sieht sich durch die Q1-Ergebnisse in seiner positiven Einschätzung für die Aroundtown-Aktie bestätigt. (Analyse vom 04.06.2018)