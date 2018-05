Aroundtown-Aktie: Erfolgreicher Start ins neue Geschäftsjahr - Sehr guter Ausblick - Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Aroundtown":

Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und erhöhen das Kursziel von 7,70 auf 8,30 Euro.



Aroundtown habe am Dienstag den Bericht zum ersten Quartal 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen. Nach einem sehr erfolgreichen Geschäftsjahr 2017 seien die Zahlen und das Portfoliowachstum erneut sehr erfreulich ausgefallen und würden einen guten Start in das neue Jahr darstellen.



Die Mieteinnahmen und operative Erlöse hätten sich gegenüber dem Vorjahr von 114 Mio. Euro auf 166 Mio. Euro um mehr als 45% erhöht. Dies sei erneut zum einen auf das massive Wachstum des Portfolios zurückzuführen, zum anderen jedoch auch auf ein erneut sehr starkes Like-for-Like Wachstum von 4,8%. Das Neubewertungsergebnis habe im ersten Quartal sogar deutlich über dem hohen Wert des Vorjahrs gelegen und sei um 63% auf rund 350 Mio. Euro angestiegen. Das um nicht-operativen Posten bereinigte EBITDA-Ergebnis sei ebenfalls stark gestiegen und habe bei fast 134 Mio. Euro um 43% über dem Vorjahr gelegen. Der Nettogewinn sei von 247 Mio. Euro auf rund 371 Mio. Euro um 50% angestiegen. Das cash-getriebene FFO-Ergebnis sei ebenfalls deutlich um 54% gestiegen und habe mit 91 Mio. Euro über dem Wert von 59 Mio. Euro im Vorjahr gelegen. Dies entspreche einem FFO je Aktie von 9,4 Cent, ein Plus von 8% trotz der deutlich erhöhten Aktienanzahl. Die derzeitige Mai FFO Run Rate liege derweilen bereits bei 405 Mio. Euro, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 293 Mio. Euro zum Jahresende und ein weiteres gutes Signal für die Zukunft.



Seit Jahresbeginn habe AT bereits 1 Mrd. Euro in neue Objekte investiert und somit das Portfolio von 9,8 Mrd. Euro auf über 10,9 Mrd. Euro ausgebaut. Die EPRA Leerstandsrate des Gewerbeportfolios habe seit Jahresbeginn von 9,4% auf 9,1% gesenkt und die Mietrendite leicht von 5,2% auf 5,3% gesteigert werden können. Das derzeitige Portfolio habe zudem noch ein hohes Wertsteigerungspotenzial von 36% bezüglich der Mieteinnahmen im Vergleich zum Marktniveau, welches über die nächsten Jahre realisiert werden solle.









Trotz des enormen Wachstums und der zahlreichen Kapitalmarktaktivitäten habe das Unternehmen seine sehr solide Finanzierungsstruktur vom Jahresende 2017 mit einer Eigenkapitalquote von 53% und einem leicht verringerten LTV von 35% mehr oder weniger beibehalten. Dies biete dem Unternehmen ausreichend Spielraum, um auch in den kommenden Quartalen das schnelle Wachstum fortzusetzen. Mit den kürzlich bekannt gegebenen Verkäufen von Non-Core-Objekten im Volumen von 720 Mio. Euro stehe außerdem auch zusätzliche Liquidität zur Verfügung.Der EPRA NAV des Unternehmens einschließlich Perpetual Notes liege derzeit bei 8,30 Euro, eine Steigerung von fast 10% seit Jahresende 2017. Mit dem erfolgreichen Start in das laufende Geschäftsjahr und dem sehr guten Ausblick für die kommenden Quartale hoben die Analysten von SRC Research ihre GuV-Erwartungen leicht an und erhöhen ebenfalls ihr Kursziel erneut von 7,70 Euro auf 8,30 Euro.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die Aroundtown-Aktie mit dem Rating "buy". (Analyse vom 29.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:7,01 EUR +0,50% (30.05.2018, 11:16)Tradegate-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:7,01 EUR +0,53% (30.05.2018, 11:30)ISIN Aroundtown-Aktie:LU1673108939WKN Aroundtown-Aktie:A2DW8ZTicker-Symbol Aroundtown-Aktie:AT1Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (30.05.2018/ac/a/nw)