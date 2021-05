Arkansas belohnt Edelmetallerwerb

Weitere Suchergebnisse zu "Platin":

Arkansas hat die Umsatzsteuer auf Gold und Silber abgeschafft, weitere Bundesstaaten könnten folgen

Betroffen ist der Erwerb von Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumbarren und -münzen. Kleine Unternehmen und Sparer sind nun von Umsatz- und Nutzungssteuern befreit. Gesetzgeber in New Jersey, Maine, Ohio und Tennessee überlegen mitzuziehen, entsprechende Gesetzesvorlagen liegen bereits auf dem Tisch.





Mit Arkansas sind die Edelmetallkäufer nun in 40 US-Bundesstaaten von Steuern befreit. Es bleiben noch zehn Bundesstaaten, in denen Steuern berappt werden müssen. Keine schöne Sache, denn der Edelmetallerwerb als Spar- und Investitionsform sollte nicht bestraft werden. Umso schöner, dass hier ein Umdenken stattfindet. Umsatzsteuern sind auch beim Erwerb nicht gerecht, da die Edelmetalle zum Weiterverkauf aufbewahrt werden. Es sind ja keine Konsumgüter. Mit dem Kauf von Edelmetallen ist der Wunsch verbunden, Vermögen zu bewahren und zu schützen und sich gegen Inflationsschäden abzusichern – zu Recht, denn die Edelmetalle haben diese Funktion.





Ähnlich ist es bei den Aktienwerten von Gold- oder Silbergesellschaften. Auch sie sorgen noch dazu mit einem Hebel auf den Goldpreis für eine gesunde Beimischung in einem Portfolio. Denn dabei sollte man sein anzulegendes Vermögen nicht nur auf ein Pferd setzen, sondern sich mit verschiedenen Investitionen absichern. Denn dies gelingt auch mit Gold und Silber, das noch im Boden in Projekten schlummert, so wie bei Condor Gold oder CanaGold.





Condor Gold besitzt in Nicaragua das La India-Goldprojekt, welches bereits über sehr gute Bohrergebnisse verfügt (bis zu gut 12 Gramm Gold pro Tonne Gestein). Die Umweltgenehmigung liegt vor. In British Columbia liegt die New Polaris-Liegenschaft von CanaGold. Das Unternehmen ist gut finanziert und hat Optionen auf weitere Projekte in Nevada, Idaho und British Columbia.





