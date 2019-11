Argumente für Goldinvestments

Halteprämien für Anleihen statt Zinsen sind nur eines der Argumente, die für Gold sprechen

Der Ausgang des Brexits ist noch offen. Aktuell wurde das Austrittsdatum auf den 31. Januar verschoben. Das ist nur eine der Faktoren, die den Goldpreis beeinflussen. Aus handelspolitischer Sicht gibt es noch Unsicherheiten. Solange der Handelskonflikt Risiken für Konjunktur und Finanzmärkte mit sich bringt, wird der sichere Hafen Gold vermehrt angesteuert. Die geldpolitischen Lockerungen gehen indes weiter.







Ein weiteres Risiko für die Märkte ist die enorme weltweite Verschuldung. Rund 260 Billionen US-Dollar Miese haben sich inzwischen angesammelt. Schwache Währungen drohen in den nächsten Jahren und wenn Währungen schwach sind, dann ist Gold stark. Nach Einschätzung der EU-Kommission drohen im nächsten Jahr Verstöße gegen den Euro-Stabilitätspakt von immerhin acht EU-Staaten.







Auch ist der Goldhunger der Zentralbanken ungebrochen. Ende des dritten Quartals 2019 lagen die Goldkäufe bereits um 18 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Vor allem China, die Türkei und Russland kaufen stark zu. Denn sowohl Anleger als auch Zentralbanken schätzen die Werterhaltungs- und die Diversifikationsfunktion des Edelmetalls.







Zu den Investments in Gold gehört auch das Investment in Goldunternehmen, die mit soliden Projekten in günstigen Bergbauregionen, einem guten Management und ausreichenden Geldmitteln überzeugen. Da wäre beispielsweise TerraX Minerals mit seinem Yellowknife City Goldprojekt in den Nordwest Territorien. Die zu 100 Prozent im Alleineigentum befindliche Mine verfügt über beste Infrastruktur und enthält laut einer Mineralressourcenschätzung 735.000 Unzen Gold in der geschlussfolgerten Kategorie.







Treasury Metals besitzt in Kanada, in Ontario das aussichtsreiche Goliath Goldprojekt. Jährlich sollen rund 88.000 bis 100.000 Unzen aus dem Boden geholt werden. Noch drei weitere Goldprojekte in Ontario und ein Polymetall-Projekt in British Columbia runden das Portfolio von Treasury Metals ab.







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



