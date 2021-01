Argo-Blockchain-Aktie: Kurscrash auf Raten?

Der große Crash ist bei den Bitcoin-Kursen bisher ausgeblieben. Dennoch lässt sich in den letzten Tagen eine gewisse negative Tendenz bei der Kryptowährung nicht von der Hand weisen. Das wirkt sich direkt auf Aktien aus, die in irgendeiner Form im Zusammenhang mit Bitcoin und Co. stehen.

Dazu zählt auch die Argo-Blockchain-Aktie, welche vom Bitcoin-Hype zuletzt stark profitieren konnte. Das Papier ist weiterhin stark abhängig von den Kursen an den Kryptobörsen. Am gestrigen Mittwoch ging es um 2,45 Prozent bergab, nachdem der Bitcoin einen mittelschweren Schwächeanfall erlebte.

Nach anhaltenden Kursverlusten verpasste der Bitcoin nicht nur die Marke bei 36.000 US-Dollar. Zeitweise fielen die Kurse sogar unter die Linie bei 35.000 Dollar. Angesichts der Tatsache, dass noch vor wenigen Tagen fast 42.000 Dollar erreicht werden konnten, darf das als eine kleine Enttäuschung gelten. Noch ist aber nicht aller Tage Abend.

In den Nachtstunden konnte der Bitcoin wieder auf etwa 35.500 Dollar zulegen, was zumindest als ein gutes Zeichen gewertet werden darf. Die weitere Entwicklung lässt sich jedoch kaum zuverlässig einschätzen. Bisher kam es noch nicht zum Sturz ins Bodenlose, wie ihn einige Skeptiker schon seit Längerem prognostizieren. Eine Fortsetzung der Rallye, die Ende vergangenen Jahres ihren Anfang nahm ist aber ebenso wenig zu sehen.

Der Argo-Blockchain-Aktie könnte in den kommenden Tagen nicht nur die relative Schwäche des Bitcoins im Weg stehen, sondern auch die eigene Charttechnik. Nach den jüngsten Verlusten schloss das Papier den Handel am Mittwoch mit einem Kurs von exakt einem Euro ab.

Es fehlt also nicht mehr viel, um wieder in Pennystock-Regionen zu fallen. Dort würde nur wenig einen weiteren Absturz verhindern. Die Anleger können deshalb nur darauf hoffen, dass es möglichst bald wieder steigende Kurse zu sehen gibt. Sowohl beim Bitcoin als auch bei der Argo-Blockchain-Aktie- Verlassen können sie sich darauf aber leider nicht.





