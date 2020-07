Argentinien unterbreitet seinen Gläubigern ein neues Angebot

Um den neunten Staatsbankrott Argentiniens zu vermeiden, hat die Regierung von Präsident Alberto Fernandez ihren Gläubigern ein neues Angebot unterbreitet. Dabei dreht es sich um ausstehende Anleihen im Gegenwert von 65 Milliarden US-Dollar. Insgesamt betrug die Staatsverschuldung Argentiniens Stand Ende 2019 323 Milliarden US-Dollar. Im Rahmen des neuen Angebots sollen die Gläubiger auf jeden US-Dollar 0,535 US-Dollar erhalten. Das Angebot gilt bis zum 4. August 2020.Sollte das Angebot von den Gläubigern abgelehnt werden, wäre der neunte Staatsbankrott für Argentinien wohl unausweichlich. In diesem Fall könnten keine weiteren Schulden über den Kapitalmarkt aufgenommen werden. Argentinien müsste dann beispielsweise auf die Weltbank oder den Internationalen Währungsfonds zugehen, da die eigenen Staatseinnahmen nicht ausreichen, um den staatlichen Verpflichtungen nachzukommen.Die Gläubiger hatten der argentinischen Regierung zuvor in einer gemeinsamen Presseerklärung mangelnden Einsatz zur Lösung der Probleme vorgeworfen. Zu den Gläubigern Argentiniens zählen auch namhafte institutionelle Investoren wie Blackrock oder Fidelity.Die ökonomischen Rahmendaten Argentiniens sind indes äußerst besorgniserregend: Für das laufende Jahr wird eine Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 12% erwartet. Zuletzt betrug die Inflationsrate 50%. Bereits im Mai konnte Argentinien Zinszahlungen an seine Gläubiger in Höhe von über 500 Millionen US-Dollar nicht nachkommen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.