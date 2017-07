Argentinien – Investoren ignorieren Risiken

Imhatten wir uns angesehen, zu welchen Konditionen Argentinien seine 100jährige Anleihe auf den Markt wirft. Das Rating Argentiniens liegt bei den Ratingagenturen tief im Bereich Ramschanleihen. Trotzdem konnte die Anleihe mit einem Kupon von lediglich 7,125 Prozent emittiert werden. Heute werfen wir einen weiteren Blick auf die Risiken, die von Investoren auf der Suche nach Rendite im Niedrigzinsumfeld ausgeblendet werden.

Investoren, die bei den neuen Papieren zugreifen, blenden die Risiken aus, und setzen darauf, dass Macri seine wirtschaftsfreundliche Politik weiter umsetzt und sich die Wirtschaft erholt. Dabei hat sie weiterhin enorme Probleme. Zwar ist die Inflationsrate zuletzt gesunken, mit 24 Prozent war sie im Mai aber immer noch auf einem extrem hohen Niveau.Die Notenbank steuert mit Leitzinsen von herben 26,25 Prozent dagegen. Gleichzeitig bekommt das wirtschaftlich drittstärkste Land Lateinamerikas die Rezession in Brasilien, Argentiniens wichtigstem Handelspartner weiter zu spüren.

Umso genauer werden sich Investoren die Zahlen zum Wirtschaftswachstum Argentiniens für das erste Quartal anschauen, die am 21. Juni veröffentlicht werden. Bemerkenswert ist, dass der argentinische Peso trotz der Konjunkturbelebung mit Kursen von um die 16,10 Peso je Dollar in die Nähe des Rekordtiefs gesunken ist. Sollte der Trend anhalten, würde das die Inflation anheizen.

Die Käufer der 100jährigen Anleihen gehen auf Sicht weniger Jahre ein hohes Risiko ein. Möglicherweise entwickelt sich die argentinische Wirtschaft nicht so gut, wie derzeit viele Investoren in ihrer Macri-„Euphorie“ einpreisen. Ein weiterer Risikofaktor bleibt zudem die Geldpolitik in den USA. Sollte die Fed die Zinsen weiter erhöhen, könnten Investoren allmählich Geld aus Anleihen aus den Emerging Markets in US-Anleihen umschichten. In dem Umfeld könnten die argentinischen Anleihen viel schneller unter Druck kommen, als derzeit viele Investoren erwarten.

