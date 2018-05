Arctic Star zieht zweites Ass aus dem Ärmel

Arctic Star Exploration Corp (TSX.V: ADD; FRA: 82A1) hat neben dem Hauptprojekt in Finnland noch ein zweites Ass im Ärmel. Heute gab das Unternehmen bekannt, dass die Exploration auf Diagras in den Northwest Territories, Kanada, begonnen hat. Diagras ist ein Joint Venture zwischen Arctic Star, das eine 40% -Beteiligung hält, und der börsennotierten Margaret Lake Diamonds Inc. (WKN A2ARXY / TSX.V DIA), die 60% der Anteile hält und als Projektbetreiber fungiert.

Das Explorationsprogramm wird aus magnetischen und elektromagnetischen Bodenerhebungen bestehen, die sich auf historisch identifizierte Kimberlite sowie auf andere geophysikalische Anomalien mit kimberlitartigen Signaturen konzentrieren. Diese Grundlagenarbeit wird detaillierte Daten für weitere Analysen und Interpretationen liefern, um zusätzliches Kimberlitpotenzial und -ziele zu identifizieren.

Diagras liegt im ergiebigen Diamantenfeld Lac de Gras, Northwest Territories, Kanada und ist nur 35 Kilometer von der Diamantenmine Diavik entfernt. Das Konzessionsgebiet liegt direkt im Trend, in dem die Diavik-Lagerstätten derzeit von einem Joint Venture zwischen Rio Tinto und Dominion Diamond Diavik abgebaut werden. Das Landpaket von Diagras umfasst 18.699 Hektar und enthält 12 zuvor identifizierte Kimberlite.

Detaillierte, moderne geophysikalische Bodentechniken werden eingesetzt, um mögliche zusätzliche Kimberlite oder Kimberlitphasen zu definieren, die von dem früheren Entdecker De Beers Canada übersehen wurden, der nicht alle diese modernen Techniken eingesetzt hat. Dieser Explorationsansatz war anderswo erfolgreich und jüngste Beispiele umfassen die Entdeckung von zusätzlichem diamanthaltigen Kimberliten im Kelvin- und Faraday-Kimberlit-Komplex (Kennady North-Projekt). Ein zweites Beispiel für den erfolgreichen Einsatz neuer Technologien ist der Tli-Kwi-Cho DO 27, DO18 Kimberlit-Komplex, der ebenfalls im Lac de Gras-Diamantfeld liegt. Es umfasst mehrere Eruptiv- / Intrusiv-Ereignisse von Kimberlit, jeweils mit einem anderen Stil und mit unterschiedlichen geophysikalischen Ausdrücken (nur Mag, Mag und EM, Gravitation, EM und Gravitation).

Das Joint Venture war bereits beim Explorationsprogramm im Frühjahr 2017 erfolgreich mit dieser Strategie. Diese Arbeit zeigte Schwerkraft und EM-Anomalien in der Nähe von bekannten magnetischen Kimberliten, die überzeugende Bohrziele darstellen. Bei dem Jack Pine Kimberlit, einem der größten Kimberlitkomplexe im Lac de Gras-Diamantfeld (über 1,5 km in seiner längsten Ausdehnung), lieferten die geophysikalischen Methoden (Gravitation, EM und Magnetismus) Hinweise auf offensichtliche magnetische Kimberlitphasen. Dieser Bereich muss noch durch Bohrungen getestet werden. Frühere Bohrungen an anderer Stelle im Jack Pine Kimberlit-Komplex haben bereits gezeigt, dass dortige Kimberlite diamanthaltig sind.



