Arch Resources: Geht die Kohlerallye noch weiter?

Die Ampel heizt die Kohlepreise an. Beim Verzicht auf russische Kohle könnte Arch Resources (ARCH) zusätzlich profitieren! Alte Kraftwerke sollen weiterlaufen!

Symbol: ARCH ISIN: US03940R1077

Rückblick: Der Aktienkurs von Arch Resources, Inc. im letzten Halbjahr um fast 72 Prozent gestiegen, was den steigenden Energiepreisen zu verdanken ist. Nach dem letzten Schub infolge des Ukrainekrieges ist das Wertpapier wieder zurück beim 20er-EMA und wartet womöglich gerade auf den nächsten Run.

Meine Expertenmeinung zu ARCH

Meinung: Die Bundesregierung will möglichst schnell von russischen Energielieferungen unabhängig werden. Die Strategie sieht unter anderem vor als erstes auf Kohle aus Russland zu verzichten, da sie recht einfach durch Importe von anderswo ersetzt werden kann. Zudem soll auf die Stilllegung ältererer Kohlekraftwerke verzichtet werden, um auch beim Erdgas schnellstmöglich austeigen zu können. Beides könnte die Preise für diesen Energierohstoff und damit auch die Kurse der Aktie von Arch Resources weiter antreiben.

Mögliches Setup:

Setup: Im Chart sitzen Trigger und Stopp Loss ober und unterhalb der letzten Tageskerze. Schön wäre, wenn die Kurse in den nächsten Tagen noch etwas weiter zusammengequetscht würden. Das Kursziel berechnen wir mit der Measured Move-Methode. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 16. Mai, so wir den Trade lange laufen lassen könnten. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ARCH.

Veröffentlichungsdatum: 26.03.2022

