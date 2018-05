ArcelorMittal-Aktie hochgestuft! Dynamischer Jahresauftakt und zuversichtlicher Ausblick für 2018 - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) von "halten" auf "kaufen" hoch.



Der Konzern habe mit den präsentierten Q1-Zahlen, die die Marktprognosen geschlagen hätten, die geäußerte Zuversicht für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt. Dabei habe ArcelorMittal von den angestiegenen Marktpreisen für Stahlprodukte und Eisenerz, einer höheren Nachfrage sowie seinen Kostensenkungsprogrammen profitiert. Zwar würden weiterhin konkrete Ziele fehlen, doch sei auf der Basis der als günstig eingestuften Rahmenbedingungen abgegebene positive Ausblick für 2018 bestätigt worden. Mit der Übernahme von Europas größtem Stahlwerk Ilva in Italien baue der Marktführer seine Position aus, die durch die angestrebte Übernahme des indischen Rivalen Essar Steel weiter gefestigt werden würde.



Angesichts der unverändert guten Ergebnisdynamik sowie der günstigen Bewertung rät Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, wieder zum Kauf der ArcelorMittal-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 29,00 auf EUR 35,00 erhöht. (Analyse vom 25.05.2018)



Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "ArcelorMittal S.A.": Keine vorhanden.









Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:28,53 EUR +0,04% (25.05.2018, 12:20)Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:28,54 EUR -0,33% (25.05.2018, 12:31)ISIN ArcelorMittal-Aktie:LU1598757687WKN ArcelorMittal-Aktie:A2DRTZTicker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:ARRDNYSE-Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:MTArcelorMittal (ISIN: LU1598757687, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRD) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (25.05.2018/ac/a/a)