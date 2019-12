Aramco: größter Börsengang aller Zeiten?

Das saudische Ölunternehmen Aramco hat den Ausgabepreis seiner Aktien festgelegt und steht womöglich vor dem größten Börsengang aller Zeiten. Die Aktien kommen zu 32 Riyal auf den Markt, etwa 8,50 US-Dollar. Damit ist Aramco mit 1,7 Billionen Dollar bewertet. Kronprinz Mohammed bin Salman hatte ursprünglich zwei Billionen Dollar anvisiert. Weil lediglich 1,5 % seiner Aktien zum Kauf angeboten werden, pumpt der Börsengang etwa 25,6 Milliarden Dollar in die Kasse. Es wäre der größte Börsengang aller Zeiten. Der bisherige Rekordhalter Alibaba hatte 25 Milliarden eingenommen. Der Börsengang findet möglicherweise noch im Dezember statt. EUWAX

