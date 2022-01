Applied Materials weiter im Trend

Weitere Suchergebnisse zu "Applied Materials":

Applied Materials Long: 69-Prozent-Chance!

von Harald Zwick - 19.01.2022, 08:30 Uhr

Aktienmärkte rund um die Welt sind im Rückwärtsgang, wobei vor allem Wachstumswerte mit hohen KGVs unter die Räder der Marktteilnehmer geraten. Die Aktie von Applied Materials konnte sich bis dato von dieser Entwicklung abkoppeln und am vergangenen Freitag (14. Januar 2022) sogar ein All Time High markieren. Auch die Platzierung im obersten Drittel des Aufwärtstrends deutet für die nächsten Tage auf schwächere Kurse hin, danach sollte der Aufwärtstrend aber fortgesetzt werden.

Die Halbleiterindustrie kann kräftig zulegen, und die Aussichten für dieses Jahr sind rosig. In diesem Jahr sollen die Erlöse noch einmal im Schnitt um bis zu zehn Prozent zulegen. Angesichts des glänzenden Geschäfts und der guten Aussichten sind die Aktienkurse der großen Hersteller im vergangenen Jahr auf breiter Front gestiegen. Applied Materials aus dem Silicon Valley ist der größte Hersteller von Halbleitermaschinen weltweit. Daher profitiert das Unternehmen von den gewaltigen Investitionen in neue Werke. So ist der Kurs vergangenes Jahr um rund die Hälfte gestiegen. Im Gegensatz zu vielen High-Tech-Werten ist die Aktie seit Jahresbeginn nicht eingebrochen und konnte Vorgestern sogar ein All Time High bei 167,06 US-Dollar ausweisen. Leider leidet der Konzern selbst unter dem weltweiten Mangel an Chips und kann daher gar nicht so viel fertigen, wie die Kunden aktuell abnehmen könnten.

Zum Chart

Seit dem Börsengang im Jahr 1990 hat sich der Aktienkurs in der Spitze um 64752 Prozent nach oben entwickelt. Diese Entwicklung lässt sich auf zwei ansteigende Trends und eine Konsolidierung von Dezember 1999 bis November 2012 zurückfuhren. Seit dem coronabedingten Tief Mitte März 2020 legte der Wert eine beeindruckende Kurs-Rally in Höhe von 456 Prozent hin und bildete seit Anfang April 2021 einen intakten Aufwärtstrend aus. Trotz des gestrigen Tagesverlusts von 8,77 Prozent befindet sich der Kurs immer noch im obersten Drittel des Trendkanals und in Nähe des All Time Highs bei 167,06 US-Dollar. Dieses Abprallen vom All Time High, die Lage im Trendkanal und die aktuelle Stimmung im Markt können auf Sicht der kommenden Tage für schwächere Kurse sorgen, mittelfristig sollte der Aufwärtstrend jedoch weiter intakt bleiben. Mit einem erwarteten KGV 2021/22 von aktuell 20 ist der High Tech Wert im Vergleich zu anderen Chipwerten nicht zu hoch bewertet.

Applied Materials Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 167,06 // 181,01 Euro Unterstützungen: 142,14 // 125,38 Euro

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Aktie von Applied Materials bis auf 181,01 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MA340V) überproportional mit einem Omega von 3,56 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 43 % und dem Ziel bei 181,01 US-Dollar (4,59 Euro beim Optionsschein) bis zum 18.03.2022 ist eine Rendite von rund 69 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 142,11 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 39 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,76 zu 1, wenn bei 142,11 US-Dollar (1,66 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order vorgesehen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA340V

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 2,64 - 2,66 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 130,00 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 152,28 US-Dollar Laufzeit: 17.06.22

Kursziel: 4,59 Euro Omega: 3,56

Kurschance: + 69 Prozent Quelle: Morgan Stanley

