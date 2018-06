Apple – verrückte Verkaufsempfehlung

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple notiert in diesen Tagen bei rund 190 Dollar. Um ein “halten” rechtfertigen zu können, sollte das Ziel doch mindestens bei 200 Dollar liegen, so könnte man meinen. Für einen Kauf müsste es merklich drüber sein. Was macht der Goldman? Sagt 164 Dollar und “neutral”. Sorry, Jungs, aber das ist ein Verkaufen. Ohne wenn und aber, vermutlich, da Euch Apple ein bisschen zu teuer ist. Verstehen wir sogar und ergänzen mit Putund BearShort-Papiere.

Aber dann sagt es auch und nicht, “dass man Apple mit Blick auf dessen mehrtägige Entwicklerkonferenz WWDC auf “Neutral” mit einem Kursziel von 164 US-Dollar belassen hat. Wie erwartet habe sich der iPhone-Hersteller auf Software-Updates fokussiert, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Dienstag vorliegenden Studie.”