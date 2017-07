Apple und Tesla – alternative Strategie

In unserer Finanzmarktrunde am Mittwoch schilderten wir Ihnen mit einigen Grafiken und Statistiken, wie erstaunlich die Abhängigkeit des Nasdaq von Apple und Co ist und wieviel die FAAMG mittlerweile ausmachen. Deshalb ist bei einer Pause an der Nasdaq, vor allem der großen Tech-Titel, eine alternative Strategie angesagt, um weiter Rendite zu realisieren. Wir empfehlen den Put-Optionsschein auf den NASDAQ 100 mit der WKN PR6ECY

Die Volatilität hilft bei den Konditionen für die Papiere. Erstaunlich – die realisierte Volatiltität der FAAMG-Aktien in den letzten 12 Monaten liegt unter der ihrer Indizes, in denen sie enthalten sind. Dies ist absolut selten und bemerkenswert. Wie gesagt – alle Erklärungen im Webinar vom Mittwoch, 12.7. finden Sie in unseren Aufzeichnungen.

Ergänzen wollen wir diesen Beitrag mit zwei Absicherungspapieren auf den S&P 500, denn die ewig lang niedrige Vola im VIX signalisiert, dass man Scheine beimischen sollte. Wir empfehlen die beiden Put-Scheine HW2DAQ oder DL5HLH (Basispreis bei beiden: 2.400). Das Chance-Risiko-Verhältnis entscheidet. Die großen Charts bei Franz-Georg zeigen, wie wacklig die Lage ist.

Neue Investmentideen

Für interessierte Anleger auf die großen Tech-Titel haben wir einige neue Produktideen in unsere ISIN-Liste aufgenommen. Wer bei Tesla weiter bullish unterwegs ist, greift zum Papier VN8HX5 (Hebel 6). Bären greifen zum Papier CY6W7C (Hebel 5). Für Apple haben wir den Discount Call PR6NBM und das Discount Zertifikat DM3LAE aufgenommen. Günstig handeln können Sie diese und weitere Papiere beim günstigen Online Broker DEGIRO.