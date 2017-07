Apple und Tesla – Aktien in der Lageanalyse

Liebe Leser von Feingold Research, was glauben Sie, wann zuletzt eine nennenswerte Bank eine negative Einschätzung zu Apple abgab? Im Hype im Frühjahr 2017? Nein, eher im Kurstief 2015. Damals war es Berenberg, Kursziel waren 85 Dollar. Der Grund - der Markt schätze das weitere Potenzial des iPhone-Konzerns zu optimistisch ein, das Unternehmen hänge sehr stark vom iPhone ab und dieses Produkt verliere an Schwung beziehungsweise dürfte bald an Schwung verlieren. Das könnte man auch heute so unterschreiben, denn Apple ist der iPhone-Konzern mit einem Unterschied – jetzt bei 145 Dollar sind sie wesentlich anfälliger und teurer als damals bei 90 Dollar. Unsere Auswahl daher – Bonuspapiere CY3JA2 , Discounter DM3LAE und moderate Discount-Calls PR6NBM , aber keine reinen Long-Papiere. Apple ist nicht billig. Punkt.

Lustig ist dabei die Deutsche Bank unterwegs. Sie hat das Kursziel für Apple von 130 auf 132 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf “Hold” belassen. Auf Hold? Liebe Dame – 13 Dollar abwärts ist für uns ein Verkauf. Oder haben wir was falsch verstanden, beim Kurs 145? Die Fundamentaldaten deuteten darauf hin, dass die Erwartungen für den iPhone-Absatz im kommenden Jahr zu optimistisch seien, schrieb Analystin Sherri Scribner in einer Studie. Langfristig erscheine die Aktie bei rund 130 Dollar angemessen bewertet. Nun ja.

Apple also ist umstritten wie eh und je, Egmond dröselt die Aktie in der Finanzmarktrunde auf. Wir wollen aber auch noch auf Produkte auf Tesla schauen, denn auch diese Aktie ist weiterhin großes Thema. Unser Handwerkszeug auf Tesla: Knock-outs (Optionsscheine zu teuer) auf Long (VN8HX5) und Short (VN8HX5) zum Traden, Discounter (VN8Z88) bei längeren Investments.

Goldman sieht einen Kurssturz und ist da eher bei unserer Ansicht: Die Bruttogewinnmargen dürfte sinken. Die durchschnittliche Markterwartung für das zweite Halbjahr erscheine hier viel zu hoch. Zudem dürfte der Verkauf des Model 3 zu Lasten des Absatzes des Model S gehen. Man sieht den Kurs eher Richtung 200 Dollar taumeln. Völlig anders ist Berenberg unterwegs. Die Privatbank Berenberg hat Tesla von “Hold” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel von 193 auf 464 US-Dollar angehoben. Aus unserer Sicht leicht absurd, dieser Sprung, aber was will man sagen.

Der Hersteller von Elektrofahrzeugen habe das Potenzial, die gesamte Branche umzuwälzen, schrieb Analyst Alexander Haissl in einer Studie. Dies umfasse sowohl den Produktionsprozess als auch die Markteinführungsstrategie. Sobald Tesla die erforderliche Größe habe, könne das Unternehmen deutlich mehr Barmittel erwirtschaften als die etablierten Premiumhersteller.