Apple und der Hauch von Panik

Mit einem “Hauch von Panik” blickt man in den September – nein, wir reden nicht von der SPD sondern von Apple. Vergleicht man die letzten Monate bei Apple mit denen der Sozialdemokratie in Deutschland, sind die Probleme beim Iphone-Produzenten sehr relativ. Dennoch macht man sich Sorgen um das Jubiläumsmodell. Zuletzt wurden immer wieder Probleme zur Soft-und Hardware von Blogs in den Raum geworfen. Ein Problem der Software soll das kabellose Laden betreffen. Eine Neuerung die Apple ins Feld führen möchte und mit dem man den sehr hohen Preis rechtfertigen kann. Im Februar spekulierte man über einen Einstiegspreis über 1000 US-Dollar, zuletzt wurden sogar Summen um 1200 USD genannt. Wir empfehlen Apple-Fans derzeit Seitwärtwärtsprodukte wie den Discount-Calloder das Discount-Zertifikat

Wer auf fallende Kurse spekulieren möchte, greift zum Put-Optionsschein HW2TWN. Wir haben uns die US-Techs in der Finanzmarktrunde angesehen. Hier gibt’s unsere Aufzeichnungen sowie einige Beiträge der Woche:

