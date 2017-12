Die Aktienmärkte kamen nicht unbedingt mit Elan aus den Weihnachtsfeiertagen. Der DAX hält sich knapp über 13.000 Punkten. In den USA schwächelte Apple am Dienstag, nach einer Meldung, das iPhone X dürfte kein Kassenschlager werden. Auslöser war die taiwanische Wirtschaftszeitung „Economic Daily“. Wir sind von Apple weiterhin überzeugt, würden bei den Produkten jedoch etwas Puffer einplanen. Unsere Auswahl lautet Discounter CV2381, Capped-Bonus CY9HT3 oder etwas offensiver Discount-Call PR6NB9.

Beim deutlich kleineren Apple-Zulieferer Dialog fällt das Minus am Mittwoch etwas deutlicher aus. Wer dort auf eine Stabilisierung setzen möchte, hat mit dem Discounter DM9SBJ ein geeignetes Werkzeug.

Bereits am Montag hatte Analyst Zhang Bin von Sinolink Securities seine Erwartung an das kommende Quartal deutlich gesenkt. Die Zahl der verkauften Modelle könne bei 35 Millionen liegen, schrieb er in einer Studie. Zuvor hatte er noch 10 Millionen mehr für möglich gehalten. Die New Yorker Analystenfirma JL Warren Capital senkte am Dienstag die Prognose von 30 auf 25 Millionen Stück im ersten Quartal. Die Nachfrage sei niedrig, weil das Modell X teuer sei ohne interessante Innovationen aufzuweisen, hieß es zur Begründung.

Unsere Auswahl auf die Indizes lautet:

EuroStoxx Discounter SC1UQE EuroStoxx Capped-Bonus TR1LFN S&P500 Index-Tracker DZ2RZD DAX-Bonus TR1LQA DAX-Discounter HU9BHQ

Quelle: Dpa-afx, eigene Recherche