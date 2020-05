Apple und Daimler im Fokus

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

Die Stuttgarter Derivateanleger nehmen heute in einem Call-Optionsschein (WKN MC517A) auf den Smartphone-Pionier Apple aufgelaufene Gewinne mit und verkaufen den Optionsschein fast ausschließlich. Der Konzern konnte in der letzten Woche einen steigenden Quartalsumsatz vermelden, wohingegen viele Analysten von einem Umsatzeinbruch von sieben Prozent ausgegangen waren. Auch der Gewinn je Aktie von 2,55 US-Dollar übertraf die Analystenschätzungen. Die Apple-Aktie notiert heute bei 263,20 Euro knapp zwei Prozent leichter.





Ein Put-Optionsschein (WKN MF9NYS) auf Daimler wird heute von den Stuttgarter Anlegern gekauft. Die Daimler-Aktie notiert heute bei 29,36 Euro 2,3 Prozent schwächer. In einem Interview zeigte sich Martin Daum, zuständiges Vorstandsmitglied der Daimler AG für Daimler Trucks und Buses, überrascht von der robusten Nachfrage nach Trucks. Das Bussegment sei jedoch völlig zum Erliegen gekommen.Auch ein Knock-out-Call (WKN MF6CRT) auf den französischen Konsumgüterhersteller L’Oreal ist bei den Anlegern in Stuttgart heute sehr gefragt. Unser Händler führt in dem Knock-out-Call fast nur Kaufträge aus. Die Aktie von L’Oreal notiert heute knapp drei Prozent schwächer bei 252,10 Euro. EUWAX

