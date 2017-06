Apple und Bitcoin – welch eine Absurdität

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Wissen Sie, liebe Feingold-Research-Leser, wie Sie immer richtig liegen? Also – aufgepasst – Anleitung: Sie geben am 7.6 folgende KAUFempfehlung auf Apple raus, am iPhone-Zyklus-Top und am Margen-Top der letzten Jahre – Kursziel 170 Dollar. Nur eine Woche später warnen Sie vor dem Platzen der Tech-Blase und zwar deutlich. Geht nicht? Doch geht. Goldman hat das lässig vollbracht – hier nachzulesen bei n-tv und hier noch einmal die Kaufempfehlung auf Apple vom 7.6. ”Goldman hat die Einstufung für Apple anlässlich der Entwicklerkonferenz WWDC auf “Buy” mit einem Kursziel von 170 US-Dollar belassen. Die angekündigten Software-Updates und vorgestellten Produktneuheiten hätten weitgehend den Markterwartungen entsprochen, schrieb Analystin Simona Jankowski in einer Studie vom Mittwoch. Sie stärkten das geschlossene Ökosystem des Elektronikkonzerns und sicherten dem iPhone-Hersteller langfristig Wettbewerbsvorteile.Dies ist in etwa so wie die Bundesbank, die vor Bitcoin warnt, aber gleichzeitig zugibt, dass die Alternativwährungen nicht mehr wegzudenken sind und damit den Trend befeuert. Auch das Thema Bitcoin muss am Mittwoch Thema in der Finanzmarktrunde sein, wir freuen uns schon auf Egmond.

Solange schauen wir auch auf die großen Chartbilder von Franz-Georg erstellt, denn es wird langsam kribbelig mit den großen Trends und wir bleiben dabei:

Der Euro ist aus eigener Kraft nicht stark – Discount-Put PR4S6H und Turbo-Bear DGE6E3 sind oberhalb 1,13 spätestens erste Wahl.

Den DAX muss man absichern – Put SC0KXA und DL0L3D sind mittelfristig zielführend.

Die US-Börsen sind zu teuer – DOW GD26BV , S&P 500 HW2DJT und Nasdaq PR0R7G sollten mit PUTS abgesichert werden.

DAX, S&P 500, Gold, EUR/USD und der Bund Future geben an den Märkten den Takt vor. Die fünf Charts eignen sich daher gut für einen schnellen Überblick, wie gerade die Stimmung ist und wohin das Kapital fließt. Auf dieser Seite sehen Sie jeden Tag vor Handelsbeginn die Charts, natürlich ergänzt um die wichtigsten Widerstände und Unterstützungen. So verpassen Sie keinen relevanten Ausbruch.

Charts für den 12.06.2017:

STEIGEND Fallend WKN DGV3E6 DM2H9R Basispreis 11.325 13.325 Knock-out-Level 11.325 13.325 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Idee DAX

STEIGEND Fallend WKN DM2RUF CY1W72 Basispreis 2160 2550 Knock-out-Level 2160 2550 Laufzeit 29.09.2017 22.06.2017

Trading-Ideen S&P500

STEIGEND Fallend WKN CY0XKK DM2R7C Basispreis 1175 1600 Knock-out-Level 1175 1600 Laufzeit 16.06.2017 14.12.2017

Trading-Ideen Gold

STEIGEND Fallend WKN DM0S5D HU61YK Basispreis 0,94 1,20 Knock-out-Level 0,94 1,20 Laufzeit 29.09.2017 30.06.2017

Trading-Ideen EUR/USD

