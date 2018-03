Apple – typisch für Warren Buffett

Value-Titel sind genau das, was Großinvestor Warren Buffett so mag. Zu seiner jährlichen Konferenz wird dieses Jahr wohl nicht nur unsere ehemalige Kollegin Gisela Baur reisen, sondern auch ein ehemaliger Partner von Daniel aus der Finanzmarktrunde. Apple sollte dann bei den Lieblingsaktien ganz oben stehen. Denn der Sprung von Wachstum zu Value scheint zu gelingen und im Gegenteil zu Wachstumsaktien sind die Klassiker noch längst nicht so hoch bewertet. Im Gegenteil – eigentlich ist Value seit mindestens fünf Jahren völlig out, alle springen auf Netflix (Put), Facebook ( VL3CS5 ), Nvidia DS2SL0 oder Google CQ5H7C . Für die kommenden zwei Jahren zählen jene Aktien aber auch zu den heiklen Kandidaten für Gewinnmitnahmen. Deshalb haben wir Ihnen in die Klammer jeweils einen Put zur langfristigen! Absicherung und Spekulation gesetzt.Dass bei Apple, für die wir Bonusseund Discount-Callsempfehlen, nicht alle bullish sind, sind man an Nomura. Das japanische Analysehaus Nomura hat die Einstufung für Apple auf “Neutral” mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die Nachfrage nach dem iPhone scheine sich auch 2018 nicht zu verbessern, schrieb Analyst Jeffrey Kvaal auf Basis eigener Nachforschungen in einer Studie. Der Experte reduzierte seine Absatzschätzung, die nun unter der durchschnittlichen Markterwartung liege.

UBS dagegen hat die Einstufung für Apple auf “Buy” mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Zahlen zum Weihnachtsquartal und der Ausblick auf das laufende Jahresviertel signalisierten eine Marktsättigung für das iPhone, schrieb Analyst Steven Milunovich in einer Studie. Damit werde für Apple immer wichtiger, zusätzliche Hard- und Software sowie Dienstleistungen bei der bestehenden Kundenbasis zu Geld zu machen.

Übrigens beträgt der Abstand zum Kursziel im Schnitt bei Apple 5 Prozent unter allen Analysten. Bei Netflix sind es kurioserweise minus 19 Prozent. Dies liegt primär an den sehr skeptischen Analysten von SG, die noch mit 132 Dollar in der Liste stehen. Bei einem Kurs von jenseits der 300 eine mutige und stramme Ansage.