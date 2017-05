Apple sammelt erneut Milliarden am Kapitalmarkt ein

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nach der Platzierung von Anleihen in Höhe von 7,25 Milliarden USD in sechs Tranchen mit Laufzeiten von drei bis zehn Jahren war Apple erneut aktiv. Die Anleihen haben eine Laufzeit bis 2025 (ISIN: XS1619312173) und 2029 (XS1619312686). Die Kupons von 0,875% und 1,375% sind aufgrund der guten Bonität von Apple allerdings eher beschaulich. Für viele Privatanleger könnten die Euro-Anleihen jedoch noch aus einem anderen Grund unattraktiv sein: waren die in US-Dollar denominierten Anleihen von letzter Woche dank einer Stückelung von 2.000 USD für viele Privatanleger zugänglich, kommen die auf EUR lautenden Papiere mit einer Mindeststückelung von 100.000 EUR auf den Markt.