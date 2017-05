Apple sammelt erneut Milliarden am Kapitalmarkt ein

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Erneut ist Apple auf dem Anleihemarkt aktiv geworden und hat Anleihen im Gesamtvolumen von 7,25 Milliarden USD begeben. Die Emission besteht aus sechs Tranchen mit Laufzeiten von drei bis zehn Jahren.Die erste dreijährige Tranche (WKN: A19HCK) im Volumen von 1 Milliarde USD ist am 11.05.2020 endfällig und wird mit 1,8 Prozent p.a. verzinst. Die zweite dreijährige Tranche (WKN: A19HCN) ist 500 Millionen USD schwer und mit einem Floater Kupon ausgestattet, der sich am 3 Monats US-Libor + 7 Basispunkte orientiert, wobei die Zinsanpassung immer zum11. Februar/Mai/August und November erfolgt. Rückzahlungstermin ist der 11.05.2020. Die bis Mai 2022 laufende Tranche (WKN: A19HCH) im Volumen von 1 Milliarde USD wird mit 2,3 Prozent p.a. verzinst. Seitens des Emittenten besteht bis zum 22.04.2022 ein vorzeitiges Kündigungsrecht unter Zahlung einer Prämie von 0,1 Prozent, danach ist das Papier zu 100 Prozent kündbar. Die bis Mai 2024 laufende Tranche (WKN: A19HCL) im Volumen von 1,75 Milliarden USD ist mit einem Kupon von 2,85 Prozent ausgestattet. Der Emittent kann das Papier unter Zahlung einer Prämie von 0,125 Prozent bis zum 11.03.2024 vorzeitig kündigen, danach zu 100 Prozent. Die letzte, 2 Milliarden USD schwere Tranche (WKN: A19HCJ) ist am 11.05.2027 endfällig und wird mit 3,2 Prozent p.a. verzinst. Der Bond ist mit einer Make Whole Call Option @0,15 Prozent bis zum 11.02.2027 ausgestattet, danach kann die Anleihe zu 100 Prozent durch den Emittenten vorzeitig gekündigt werden.Die kleinste handelbare Einheit beträgt 2.000 USD.Zweck der neuen Milliardenschulden dürfte die Zahlung von Dividenden an Aktionäre sowie der Rückkauf von Aktien sein – zumindest gab Apple dies bei früheren Bonds an. Das Unternehmen hat eigentlich genug Geld für beides. Die Finanzreserven des kalifornischen Technologiekonzerns betragen mehr als 250 Milliarden Dollar. Allerdings lagert über 90 Prozent dieser Summe im Ausland. Apple müsste das Geld zunächst in die USA überführen, was dann eine Abschlagsteuer in Höhe von 35 Prozent bedingen würde. Diese will der Konzern nicht zahlen, weshalb er lieber – steuermindernd – Schulden aufnimmt. Apple hatte sein Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm erst kürzlich nochmals gesteigert. Bis 2019 will das Unternehmen 300 Milliarden Dollar an Aktionäre zurückführen.