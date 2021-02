Apple leichter mit Gesamtmarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Call auf Apple: 84 Prozent Chance

von Harald Zwick - 26.02.2021, 08:30 Uhr

Apple hat das erfolgreichste Weihnachtsquartal der Unternehmensgeschichte eingefahren und musste trotzdem rund 22 Prozent an Kursrückgang einstecken. Am gestrigen Handelstag waren die Aktienmärkte im dunkelroten Bereich, was auch die Appleaktie mit einem Verlust von 3,47 Prozent wieder gespiegelt hat. Dennoch sollte der Supportbereich bei 124 US-Dollar halten und mittelfristig zu freundlicheren Kursen beisteuern.

Aufgrund exzellenter Unternehmenszahlen in den letzten Jahren sitzt der Technologieriese auf kolportierten 170 Milliarden an Cash Reserven und ist damit auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Dies könnte der Eintritt in den Multi-Billionen-Dollar-Automobilmarkt sein. Nachdem die Pläne für eine Produktion seitens Apple 2016 auf Eis gelegt wurden, ist eine Kooperation mit dem Autobauer Hyundai angedacht, wo beide Konzerne ihre Stärkten einbringen und in die Jagd auf die deutsche Autoindustrie und Tesla eintreten könnten. Im Zuge der Transformation der Autoindustrie treffen etablierte Hersteller schon länger auf neue Akteure. Nicht wenige Automanager fürchten, dass es ziemlich düster für etablierte Hersteller werden könnte, wenn Apple oder Sony tatsächlich ins Autogeschäft einsteigen.

Zum Chart

Die erfolgreichen Quartalszahlen von Apple lösten keine neue Begeisterung für das zuletzt sehr gut gelaufene Papier aus. Ganz im Gegenteil sank der Aktienkurs unmittelbar nach der Veröffentlichung der Zahlen von 144,30 US-Dollar in der Spitze auf 118,39 US-Dollar, was einem Verlust von 22 Prozent entspricht. Damit lieferte das Papier eine deutliche Underperformance gegenüber der Benchmark Nasdaq 100 ab. Dadurch ist auch das erwartete KGV vom Geschäftsjahr 20/21 auf 27 gesunken. Die EPS-Prognosen für die folgenden Jahre fallen naturgemäß nicht mehr so hoch aus, wie jene im Geschäftsjahr 20/21. Obwohl die Stimmung an den Märkten aktuell negativ ist, bewegt sich der Kurs von Apple noch innerhalb des Trendkanals und im Bereich der Supportlinie bei 124,23 US-Dollar. Es besteht also die Wahrscheinlichkeit, dass die Unterstützung hält und der Kurs wieder in ruhigeres Fahrwasser gelangt. Weiters ist das Wachstumspotential gegeben und wird zusätzlich von einer Aufstockung des Aktienrückkaufprogramms um 50 Milliarden US-Dollar flankiert. In Summe also Einflussfaktoren, die mittelfristig wieder zu freundlichen Kursverläufen führen sollten.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 137,63 // 143,96 US-Dollar Unterstützungen: 124,23 // 108,14 US-Dollar

Fazit

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden Apple-Aktie bis auf 143,00 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JC663W) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 37 % und dem Ziel bei 143,00 US-Dollar (2,03 Euro beim Optionsschein) bis zum 27.04.2021 ist eine Rendite von rund 84 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 112,49 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 39 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 2,16 zu 1, wenn bei 112,49 US-Dollar (0,67 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

