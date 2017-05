Apple kommt unter die Bettdecke

Haben Sie auf ihrem iPhone schon die App “Health” entdeckt? Seit einiger Zeit will man bei Apple auch als Ansprechpartner für die Gesundheit der Nutzer dienen. Mit der App lassen sich Aktivität, Ernährung oder Schlaf protokollieren oder überwachen. Nun dürfte der Nutzteranteil derzeit noch relativ überschaubar sein. Nun erweitert Apple seine Aufstellung in diesem Bereich und stößt mit dem Kauf eines Spezialisten für die Erfassung von Schlafdaten tiefer ins Gesundheitsgeschäft vor. Das Start-up Beddit aus Finnland entwickelte ein Band mit Sensoren, das unter dem Bettlaken platziert wird, mit dazugehöriger App für Apples iPhones. Unsere Auswahl auf Apple ist seitwärtsorientiert also Capped-Bonus, Discount-Calloder Discount-Put

Beddit ermittelt die Schlafqualität und misst dafür Puls, Atemtempo, die Dauer verschiedener Schlafphasen sowie Temperatur und Feuchtigkeit im Raum. Die Smartphone-App kann mit Zustimmung des Besitzers zusätzlich das Handy-Mikrofon nutzen, um festzustellen, ob man schnarcht.

Beddit gab auf der Website ohne weitere Details bekannt, dass die Firma von Apple gekauft worden sei. Der iPhone-Konzern hat Gesundheit und Fitness bereits vor Jahren als einen Schwerpunkt-Bereich ausgemacht und richtete unter anderem die Nutzer Computer-Uhr Apple Watch darauf aus. Die Uhr muss jedoch täglich oder mindestens jeden zweiten Tag aufgeladen werden – und die meisten Nutzer machen das in der Nacht. Mehrere Start-ups wie Beddit versuchten, diese Datenlücke auszufüllen.

Wir sind von Apple überzeugt, raten aber angesichts der bisherigen Rally zur Vorsicht. Gemäß dem Motto “gut aber teuer”. Für die nächsten Monate ist seitwärts bei Apple Trumpf. Wir stellen daher ausführliches Handwerkszeug für Apple-Fans vor, jeweils mit Seitwärtsrendite.

Offensive Seitwärtsprodukte:

Discount-Call: PB9R7Z

Discount-Put: PB9SUA

Inliner für Bären: SE9RXE

Capped-Bonus als Anlageprodukt: CY3JAA

Hebelprodukte:

Turbo-Bull: VN8H11

Turbo-Bear: CY2QWS

Bevor Egmond und Daniel um 18.00 Uhr durch die Finanzmarktrunde leiten, werfen wir noch einen Blick auf die Chartanalyse des Index-Radars:

Es wird auf den ersten Blick offensichtlich, dass der Trend des Marktes kurz- bis langfristig positiv ist. Doch stellt sich angesichts der anhaltenden Rally inzwischen verstärkt die Frage, wann dem Deutschen Aktienindex die nächste Korrekturbewegung bevorsteht. Der restliche Spielraum nach oben ist gut abzuschätzen.

Für die Ermittlung wahrscheinlicher Umkehrpunkte des auf einem Allzeithoch notierenden DAX bleiben aktuell nur noch wenige verlässliche Methoden übrig. Auf einer kurzfristigen Zeitebene hat sich beispielsweise der anhand vergangener Schwankungen berechnete Prognose-Korridor bewährt. Dessen Obergrenze (dunkelgrau) wird nur in zehn Prozent aller Fälle überschritten und verläuft aktuell bei rund 12.960 Punkten. In nur einem Prozent des Untersuchungszeitraums brachen die Kurse sogar über den zweiten Korridor-Rand bei derzeit 13.100 nach Norden aus, doch schon die erstgenannte Schranke dürfte nach der bereits lange dauernden Aufwärtswelle kaum mehr zu überwinden sein. Im Laufe der Zeit steigt sie allerdings weiter an, wodurch frisches Aufwärtspotenzial entsteht.

Als Hilfreich könnte sich der Prognose-Korridor auch bald auf der Unterseite erweisen: Bei derzeit 12.320 Punkten stellt seine südliche Begrenzung das erste wahrscheinliche Korrekturziel dar. Dieses fällt mit dem im Chart erkennbaren Wendepunkt bei 12.375/12.390 zusammen, dass sich aus dem ehemaligen Allzeithoch des Jahres 2015 ableitet und daher noch in den Köpfen vieler Marktteilnehmer eine präsente Kursmarke darstellt.

Auch der Tageschart ist nützlich bei der Zielermittlung: Die Obergrenze des hier erkennbaren Aufwärtstrends (grün) bei 12.800 dürfte auch in den kommenden Tagen ein limitierender Faktor bleiben, auch wenn ein Ausbruch nach oben mit einer geringen Wahrscheinlichkeit möglich bleibt. Im Vergleich zu anderen Indizes ist der DAX mit einem Abstand von etwas mehr als drei Prozent zu seinem Monatsdurchschnitt auch erst leicht überhitzt, in der Vergangenheit waren Werte bis fünf Prozent messbar (blauer Indikator unter dem Chart). Der schwach überkaufte Marktzustand in Kombination mit der jetzt erreichten Trendkanal-Obergrenze lässt größere Ausflüge nach Norden aber zunächst kaum erwarten.

Ein Rückfall unter die im feiner aufgelösten 5-Minuten-Intradaychart der Vorwochen erkennbare erste Unterstützung um 12.645 wäre ein frühes Warnsignal für eine bevor stehende Korrektur. Frühestens bei 12.480 folgt dann die nächste potenzielle Haltezone. Auch weiterhin bleibt eine Wette darauf nur etwas für risikofreudige Trader, da konkrete Verkaufssignale noch Mangelware sind und gegen den übergeordneten Aufwärtstrend spekuliert wird.

