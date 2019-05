Apple – kaum noch Kurspotential

Bei Apple haben die Anleger in der vergangenen Woche einen Gang zurück geschaltet. Die Aktie fiel im schwachen Marktumfeld deutlich. Analysten sind skeptisch, ob der Iphone-Hersteller seinen Wachstumskurs über den Sommer halten kann. Bernstein Research lässt das Kursziel bei 190 Dollar, also sogar knapp unter dem aktuellen Kursniveau. Anleger greifen daher zu Produkten mit Seitwärtsrendite und Puffer wie dem Discounter TR7FX0 mit 12 Prozent p.a. Rendite. Wer bei Apple auf fallende Kurse setzen möchte, greift zum Discount-Put HX8PKC. Hier muss die Aktie bis September unter 200 US-Dollar notieren.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Apple nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf “Market-Perform” mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die vergangenen drei Monate seien gut für den iPhone-Hersteller verlaufen, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Umsätze seien nicht ganz so deutlich wie erwartet zurückgegangen und das Ergebnis je Aktie habe etwas über der Konsensschätzung gelegen und seiner eigenen entsprochen. Trotz Preissenkungen hätten die Bruttomargen im abgelaufenen Quartal den Erwartungen entsprochen. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei inzwischen aber ausgeglichen.