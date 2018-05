Apple kämpft und die Billion

Was soll man zu Apple sagen? Totgesagte leben länger? Am besten wohl angesichts eines Kurses von fast 190 Dollar. Die Analysten sind sehr positiv gestimmt, wir halten nach einer satten Rally ab jetzt wieder Bonuspapiere oder Discounter mit Puffer für die Wahl der Stunde. Auch unseren Favoriteninliner HX0VGH schauen Sie sich bitte an, doch Vorsicht – der Schein ist eher etwas für jene, die einen Korrektur bei den Techs erwarten wie wir sie am Wochenende bei n-tv.de beschrieben hatten. Daher empfehlen wir auch dieauf die Nasdaq als Put zur Absicherung. Zu Apple sagt die DZ übrigens, dass sie den fairen Wert von 200 auf 210 US-Dollar anhebt und die Einstufung auf “Kaufen” belässt. Der iPhone-Hersteller habe sehr gute Zahlen präsentiert, schrieb Analyst Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der verbesserten Perspektiven für die margenstarke Servicesparte habe er seine Prognosen erhöht. Für den Kauf des Papiers sprächen zudem die hohe Nettoliquidität und umfangreiche Aktienrückkäufe.

Unsere weiteren Absicherungen auf große Techs – hier sind sie nochmal:

Put-Optionsscheine:

Facebook - VL3CS5

Netflix - VL9B9L

Nvidia - VL7VFR

NASDAQ - CV6Z21

Tesla - VA1DP9

Wirecard - HW9DPN

Rocket Internet - HW396P