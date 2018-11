Apple – jetzt zuschlagen?

In den vergangenen Wochen gab es zahlreiche Aktien im verfrühten Winterschlussverkauf. Mit unserem Depotdienst waren Sie dabei, unser Favoritendepot liegt seit Jahresbeginn wieder deutlich über zehn Prozent im Plus. Eine Aktie machte jedoch eine Ausnahme: Apple. Die Aktie hielt sich während der jüngsten Turbulenzen recht schadlos. Mit der Bekanntgabe der Quartalszahlen am Donnerstag änderte sich das Bild etwas.

Die Zahlen waren gut, aber man schaute auf die Schönheitsfehler. Die lagen im Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft. Apple erwartet einen Umsatz von 89 Milliarden bis maximal 93 Milliarden Dollar. Die Erwartungen lagen am oberen Ende diese Spanne bei 92,94 Milliarden. Nun bekommt man die Aktie deutlich günstiger. Wir finden Kaufkurse und empfehlen den Turbo-Bull MF52LT, Discounter MF5WPZ und DS6DV7 und Discount-Call PX0J2C.