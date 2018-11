Apple – das gab es seit Jahren nicht…

Die Märkte sind nervös, also kann auch ein Zulieferer den Börsengiganten Apple abschießen. Rund fünf Prozent geht die Aktie in die Knie, nachdem Lumentum mit einer gesenkten Prognose um die Ecke kam und bekannt gab, einer seiner wichtigsten Abnehmer habe Orders gekürzt, die im Laufe des Quartals ausgeliefert werden sollten. Dahinter steckt wohl Apple, die ihre Software der Gesichtserkennungssoftware bei Lumentum beziehen. Seit Jahren gab es keinen Tag, an dem Apple so schlecht an der Börse abschnitt. Wir empfehlen Discounterundoder für mutige den Discount-Call