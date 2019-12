Apple mit frischem Rekordhoch

Wertpapiere des Lifestyle- und Technologiekonzerns Apple sind in den vergangenen Wochen an einen markanten Widerstand gestoßen. Doch die Aktie befindet sich wieder auf dem besten Weg ihre Rekordstände in Angriff zu nehmen und könnte in neue Sphären vorstoßen.

Insgesamt weist der US-Technologiekonzern Apple einem langfristigen Aufwärtstrend auf, einige kleine Schönheitsfehler traten zuletzt gegen Ende 2018 mit einem Ausverkauf auf 142,00 US-Dollar ein. Von diesem Niveau aus konnte sich das Papier jedoch wieder deutlich erholen und im letzten Quartal dieses Jahres sogar über seine Höchststände aus 2018 von 233,47 US-Dollar springen. Die Folge dessen war ein direkter Durchmarsch an das errechnete Ziel um das 138,2 % Fibonacci-Retracement sowie der Kursmarke von rund 268,00 US-Dollar. In diesem Bereich pausiert die Aktie nun seit Mitte November grob seitwärts, hat sich in den letzten Handelstagen jedoch wieder merklich an ihre Höchststände herangetastet und könnte mit einem Ausbruch darüber schon bald wieder frische Signale setzen. Hierdurch ergeben sich erneut vielversprechende Handelsansätze, um an einer potenziellen Rallyefortsetzung zu partizipieren.

161,8 % Fibo im Fokus

Dank positiver US-Arbeitsmarktdaten und dem einhergehenden Aufschwung bei den US-Werten könnte auch das Wertpapier von Apple als Konsumanbieter merklich anziehen und auf frische Rekordstände zulegen. Oberhalb der aktuellen Jahreshochs von 268,25 US-Dollar wird weiteres Potenzial freigesetzt. Dieses lässt sich allerdings nur rechnerisch ermitteln und liegt am 161,8 % Fibonacci-Extension-Retracement sowie der Kursmarke von 289,93 US-Dollar. Bis dahin könnte der Wert noch bis Ende dieses Jahres hochlaufen und eine enorme Wertsteigerung in 2019 abliefern. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Wochentiefs von 263,45 US-Dollar würde hingegen Kursabschläge in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts und der Handelsmarke von 250,00 US-Dollar forcieren. Aber selbst in einem derartigen Szenario bliebe der langfristige Aufwärtstrend intakt, spätestens an den Jahreshochs aus 2018 bei 233,47 US-Dollar dürfte eine größere Erholungsbewegung anstehen.

Widerstände: 268,25; 271,48; 274,20; 277,10; 280,50; 284,99 US-Dollar

Unterstützungen: 265,89; 260,00; 256,29; 250,13; 242,67; 233,47 US-Dollar

Betrachtungszeitraum: 17.04. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0378331005

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Apple HX5ZPP 5,17 225,00 3,62 16.12.2020 Apple HZ0R36 2,15 265,00 6,47 17.06.2020

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Apple HZ4VJW 2,48 275,00 -4,81 16.09.2020 Apple HZ4VJY 2,84 275,00 -4,11 16.12.2020

Betrachtungszeitraum: 27. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US0378331005 Investmentmöglichkeiten Call Optionsschein auf Apple für eine Spekulation auf einen Anstieg der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.12.2019; 16:59 Uhr Put Optionsschein auf Apple für eine Spekulation auf einen Kursverlust der AktieQuelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 06.12.2019; 17:01 Uhr

