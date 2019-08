Apple erfindet sich neu

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Zeiten, in denen das Wachstum von Apple fast ausschließlich vomVerkaufserfolg seiner Smartphones abhing, scheinen vorbei zu sein. Mitden neuen Quartalszahlen stellt der Techkonzern unter Beweis, dass erneue Einnahmequellen gefunden hat. Und das kommt am Markt an. Diebisherige Abhängigkeit vom iPhone wird zu Gunsten neuer Geschäftsmodelleabgebaut.Stattdessen sieht Apple seine zukünftigen Wachstumstreiber bei denAbo-Diensten wie iCloud, iTunes, ApplePay, Apple Care oder Apple Store.Mittlerweile macht das iPhone mit 26 Mrd. Dollar Umsatz erstmals seit2012 wieder weniger als 50% des Konzernumsatzes aus, die genanntenSparten liegen bei 20% mit steigender Tendenz. Das ließ auchverschmerzen, dass die Gesamtzahlen eher durchwachsen ausfielen. Sokonnte der Umsatz nur um 1% auf 53,8 Mrd. Dollar gesteigert werden.Der Gewinn ging sogar von zuvor 11,5 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraumauf rund 10 Mrd. Dollar zurück. Doch lag Apple mit diesen Werten überden Erwartungen, was einen überraschenden Effekt brachte. Denn amMittwoch konnte sich die Apple-Aktie gegen den allgemeinen Markttrendstemmen und führte als einer der wenigen positiven Werte den Dow Jonesan. Die Anleger scheinen also den aufgezeigten Pfad überzeugend zu finden.