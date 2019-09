Apple: bricht der Kurs jetzt ein?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Nachdem der iPhone Hersteller noch am Mittwoch bei 205,80 Euro ein neues Hoch erzielen konnte, scheint nun doch etwas die Luft raus zu sein. Mehr noch, aus charttechnischer Sicht könnte sich heute sogar ein sogenannter "Evening-Star" ausbilden (blauer Kreis) - in der Kerzentechnik ist dies gleichbedeutend mit einem kräftigen Verkaufssignal. Sollte sich dies bis zum Handelsende bestätigen, könnte es in der nächsten Börsenwoche zu weiteren Abgaben kommen. Noch ist jedoch nicht "aller Tage Abend" - mit Unterstützung der US-Märkte am Nachmittag kann der Kurs schnell wieder nach oben drehen. Zur Stunde notiert die Aktie am deutschen Markt bei 201,25 Euro.

Apple Tageschart

