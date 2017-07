Apple – achten Sie auf diese Grafik

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Stichwort Antizyklik – in diesen Tagen wie so oft bemüht bei uns. Nordex kaufen, Volatilität bei Öl nutzen, Vorsicht beim Euro ab 1,14 – all das ist Antizyklik. So wie unsere Apple-Empfehlung stramm long bei 90 Dollar. 50! Prozent höher sagen wir jetzt – Finger weg auf der Long-Seite von Apple. Seitwärtspapiere sind Gebot der Stunde, Turbo-Long fällt aus aufgrund Mangel an Chance-Risiko-Verhältnis. Denn was soll noch groß kommen im aktuellen Umfeld, das die Aktie Richtung 200 Dollar schießt? Bessere Margen? Unwahrscheinlich. Höhere Nachfrage – achten Sie da auf diese Grafik. Jeder sieht es an sich selbst – der Sprung von iPhone zu iPhone wird geringer. Apple ist das wie Abercrombie – man spürt, dass der Hype nachlässt, doch will man es noch nicht wahrhaben. Deshalb – Bonuspapiere, Discounter, Discount-Calls und Discount-Puts und Puts zur Absicherung – das ist Ihr Handwerkszeug für die nächsten Monate und gar Jahre. Egmond sieht es anders aufgrund der Cash-Reserve, doch dies ist IM Kurs DRIN, so sieht es Daniel.

Schauen wir also noch auf den Chart von Apple auf lange Sicht und das Chartbild der großen Indizes – präsentiert von Franz-Georg. ACHTUNG – Montag Abend im Webinar gibt es all das ausführlich.

S&P 500: Frisches Rekordhoch lässt den DAX kalt

Charts für den 17.07.2017:

Trading-Idee DAX

Trading-Ideen S&P500

Trading-Ideen Gold

Trading-Ideen EUR/USD

