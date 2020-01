Apple – absurde Kursziele fallen auf

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

278 Dollar. So ist der Durchschnitt der Kursziele der Analysten bei Apple. Moment mal – die Aktie liegt bei 320 Dollar. Also 12% minus! im Schnitt? Ja, in der Tat. Ein Turbo-Bear wie die WKN GB7NVZ soll es sein mit Hebel fünf – wenn es nach HSBC geht. Und nach uns – denn wer Apple hat, sollte sie absichern. Unbedingt. Es ist viel zu viel positives Sentiment auf dem Titel momentan. Zurück zu HSBC: Laut letzter Analyse aus 2019 im Herbst hat die britische Investmentbank ihr Kursziel für Apple von 174 auf 190 US-Dollar angehoben.



Man sagt aber – verkaufen. Im Grunde sagt man – Crash bei Apple. Denn – die Wachstumsaussichten des Unternehmens seien nicht so rosig, wie am Markt derzeit angenommen, schrieb Analyst Erwan Rambourg. Das Geschäft in den Schwellenländern und die iPhone-Verkäufe blieben weiterhin schwierig und auch die Möglichkeiten im Gaming- und Entertainment-Bereich seien bislang begrenzt. Das höhere Kursziel resultiere aus einem verschobenen Bewertungshorizont. Fazit – Apple ist teuer, das sagen fast alle Analysten. Mal sehen, ob die vermeintliche Tech-Blase 2020 wirklich platzt.