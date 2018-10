Apple, Wirecard, Tesla – aber kennen Sie schon Floribus?

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Sowohl in unserem Newsletter – zur Anmeldung geht es- als auch auf unserer Seite in derempfehlen wir regelmäßig neue Produkte. Dazu gehören zum einen Hebelprodukte wie der Turbo-Bullauf Apple und Anlageprodukte wie der Capped Bonusauf Wirecard. Zusätzlich unterstützen wir unsere Leser dabei Geld zu sparen, indem wir regelmäßigvorstellen. Doch es kommt noch besser, bei den Produkten von Onemarkets, wie dem Capped Bonusauf Tesla, können Trader nun sogar Geld zurück bekommen. Einfach so, ohne Umtausch oder Rückgabe der gekauften Papiere.

Die HypoVereinsbank onemarkets erklärt wie es geht – lesen Sie selbst:

HypoVereinsbank onemarkets wartet mit einer echten Innovation am deutschen Derivatemarkt auf: Ab jetzt bekommen Anleger und Trader, die Produkte von HypoVereinsbank onemarkets handeln, bis zu 50 Euro pro Transaktion als Cashback erstattet. Die Aktion ist zeitlich nicht begrenzt und gilt für Kunden von mehr als 4.000 Banken. Möglich wird dies durch eine Kooperation mit einem Berliner FinTech-Unternehmen, das die App „floribus“ entwickelt hat.

So funktioniert Cashback-Trading mit HVB Produkten

Kunden platzieren Kauf- und Verkaufsaufträge für HVB-Produkte (Emittent UniCredit Bank AG) wie gewohnt bei ihrem Broker. Sobald die Order verbucht ist, kann der Cashback über die floribus-App angefordert werden. Voraussetzung hierfür ist neben der Installation der App eine Registrierung und Verknüpfung eines oder mehrerer Depotkonten. Den Cashback gibt es ab 1.000 Euro Ordergegenwert (Ordervolumen zzgl. Ordergebühren). Monatlich können aufgrund gesetzlicher Bestimmungen derzeit max. 250 Euro zurückerstattet werden. Ggf. höher angesammelte Cashbacks können aber über folgende Monate nachträglich ausgezahlt werden.

Nach der Anforderung des Cashback erfolgt die Gutschrift durch die CASHLINK Payments GmbH innerhalb weniger Tage. „Mit floribus beschreiten wir ganz neue Wege in puncto Digitalisierung und Kundenservice und können erstmals unsere Kunden auf direktem Wege für ihre Produkttreue belohnen.“ sagt Dominik Auricht, Global Head of Public Distribution bei HypoVereinsbank onemarkets. Weitere Informationen zum Cashback-Trading sowie Beispiele für die Höhe des Cashback bei ausgewählten Banken finden Sie hier.

Sicherheit und Datenschutz haben höchste Priorität

Viele Kunden sind skeptisch, wenn es um ihre persönlichen Daten oder gar Bankdaten geht. Diese Sorge ist hier unbegründet. Zwischen floribus und HVB onemarkets findet kein Austausch von personenbezogenen Daten statt. Wird ein HVB-Produkt gehandelt, werden lediglich Handelsdatum, ISIN, Ordervolumen und die ausführende Bank des Trades übermittelt. Sowohl in der App als auch bei der Datenübertragung werden modernste Verschlüsselungstechnologien mit höchsten Standards verwendet. Somit sind die Vermögensdaten in der App sicher und nur der Nutzer selbst kann darauf zugreifen. Die Sicherheit von floribus wird regelmäßig vom Fraunhofer-Institut geprüft und erfüllt die Anforderungen der DSGVO- und PSD2-Regulierung. floribus handelt weder mit Nutzerdaten noch werden diese an Dritte weitergegeben.

Über HypoVereinsbank onemarkets

Die Produktmarke onemarkets repräsentiert die gebündelte Kompetenz („one“) bei Anlage- und Hebelprodukten sowie den Zugang zu den Märkten („markets“) weltweit. Das Deutschlandgeschäft verantwortet die UniCredit Bank AG („HypoVereinsbank“, „HVB“), eine 100-prozentige Tochter der UniCredit S.p.A. Die UniCredit S.p.A. ist eine paneuropäische Geschäftsbank und bietet ein einzigartiges Netzwerk in West-, Mittel- und Osteuropa sowie ein voll integriertes Corporate & Investment Banking.

HypoVereinsbank onemarkets zählt mit über 150.000 Anlage- und Hebelprodukten und einem vielfältigen Angebot für alle Chance-Risiko-Neigungen und Marktphasen zu den führenden Emittenten in Deutschland. Die Basiswertpalette deckt neben vielen deutschen und internationalen Indizes auch hunderte von Aktien (von Blue-Chips bis Small-Caps), Rohstoffe und alle wichtigen Wechselkurspaare ab. Interessierte Anleger finden somit ein umfangreiches Angebot an allen gängigen Anlage- und Hebelprodukten.

Über floribus

Die floribus-App ist ein persönlicher Vermögensmanager für die Hosentasche. Die Vermögensbereiche Liquidität, Wertpapiere, Immobilien und Weitere (z.B. Versicherungen) können in der App bank- und anbieterübergreifend gemanagt werden. Außerdem lassen sich direkt über die App Bankgeschäfte tätigen und die Entwicklung des Vermögens analysieren. Matthias Maehner, Head of Growth bei floribus, erläutert: “floribus ist schon immer auf konkrete Vorteile für den Nutzer aus. Dazu zählen 100 % Vermögensüberblick, mobiles Banking mit höchsten Sicherheitsstandards und jetzt auch echtem Geld-zurück-Service. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der HypoVereinsbank beim Cashback-Trading, die das perfekt ergänzt.“

Quelle: Onemarkets, eigene Recherche