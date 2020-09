Apple: Wenig Bewegung!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Während die Apple-Aktie gestern unter regem Handel bei knapp unter 100 Euro auf der Stelle tritt, gibt sich das Unternehmen optimistisch: Laut Berichten produziert Apple bereits 75 Millionen neue Modelle des iPhone 12, das in wenigen Wochen auf den Markt kommen soll. Damit plant Apple trotz der Corona-Pandemie genauso viele Verkäufe wie in den Vorjahren. EUWAX

