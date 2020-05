Apple: Weiter Richtung Allzeit-Hochs!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Technik-Gigant (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) aus den Staaten rutschte am Anfang der Coronakrise mit dem Gesamtmarkt ebenfalls deutlich bis auf 197.96 Euro ab, kann sich seither aber wieder kräftig erholen und vom Tief aus über 40 Prozent (!) zulegen. Aktuell notiert die Aktie bei 287,70 Euro und kommt damit bereits wieder in greifbare Nähe zu den alten Allzeithochs knapp über der 300er Marke. Im Chart lässt sich ausgehend vom März-Tief eine Aufwärtstrendgerade einzeichnen. Solange diese Bestand hat, bewegt sich Apple stabil im grünen Bereich!

Apple Tageschart

Finanztrends Video zu Apple



