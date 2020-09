Apple: Verzug setzt Aktienkurs unter Druck!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bei Apple sorgten die Stuttgarter Anleger gestern ebenfalls für viele Orders, die Aktie des iPhone-Konzerns steht aber weiter unter Druck und notierte bei 95,95 Euro rund 6,35% tiefer. Berichten zufolge will Apple spätestens Ende September die Fertigung der neuen, 5G-fähigen iPhones beginnen – und liegt damit Wochen hinter dem Zeitplan zurück.

