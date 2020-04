Apple: Trendwendeformation und Kaufsignal

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Wertpapiere des US-Technologieherstellers Apple haben sich von ihren Tiefständen aus Mitte März bereits wieder deutlich erholt. Nun steht die Aktie vor einer mutmaßlich letzten Herausforderung, bevor es zurück zu den Jahreshochs aufwärtsgehen kann.

Während in China erste Lockerungsmaßnahmen nach der gut zweimonatigen Quarantäne in Hubei vollzogen worden sind, befindet sich die westliche Hemisphäre derzeit auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie. Doch Investoren sehen offenbar eine sich abzeichnende Besserung im Kampf gegen das Virus und schöpfen wieder Hoffnung. Insbesondere zeigt sich dieses Verhalten bei der Cash-Cow Apple. Die Aktie hatte in der Spitze des Crashs gut 35 Prozent an Wert eingebüßt. Jetzt ist es aber nur noch ein Abschlag von gut 20 Prozent, womit das Papier zeitgleich in einen äußerst wichtigen Entscheidungsbereich für die kommenden Monate zurückgekehrt ist. Aus dem Kursverlauf der letzten Wochen lässt sich aber noch sehr viel mehr herauslesen. Zum einen wäre dies ein erfolgreicher Anstieg über den jüngsten Abwärtstrend um 248,50 US-Dollar, zum anderen eine eindeutige inverse SKS-Formation aus März und April, mit einer dazugehörigen Nackenlinie verlaufend um 260,00 US-Dollar. Diese Gemengelage könnte dem Papier weitere Kapitalzuflüsse bescheren und ein Investment auf Sicht der kommenden Monate äußerst attraktiv machen.

Trendwendemuster festigt sich

Solange Apple unterhalb des Kursbereiches zwischen 260,00 und 263,00 US-Dollar notiert, bleibt das Wertpapier kurzfristig als neutral einzustufen. Ein Kursanstieg darüber würde allerdings die inverse SKS-Formation aktivieren und für einen ersten Anstieg an den 50-Tage-Durchschnitt bei 271,88 US-Dollar (fallend) sorgen können. Eine vollständige Abarbeitung der Trendwendeformation ginge mit einem Kursanstieg an 305,00 US-Dollar einher und kann für den Aufbau von sukzessiven Long-Positionen genutzt werden. Wer dabei einen immer kleiner werdenden Hebel vermeiden möchte, ist mit einem Faktor Zertifikat Long auf Apple WKN VF5PHN mit einem konstanten Hebel von 6,0 gut dran. Trotzdem bleibt das Handelsgeschehen an den Börsen derzeit sehr undurchsichtig, potenzielle Rücksetzer zurück auf 240,00 US-Dollar sollten daher noch zwingend einkalkuliert werden. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil dann ein Test der Jahrestiefs bei 212,61 US-Dollar drohen würde.

Apple (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Faktor Zertifikat Long auf Apple Strategie für steigende Kurse WKN: VF5PHN

Typ: Faktor akt. Kurs: 5,62 - 5,69 Euro

Emittent: Vontobel Ausgabepreis: 10,054 Euro

Basiswert: Apple Inc. Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 262,47 US-Dollar Laufzeit: endlos

Kursziel: 7,28 Euro Faktor: 6,0

Kurschance: + 28 Prozent Vontobel Zertifikate

