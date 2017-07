Apple, Tesla, Daimler – was muss man haben?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Tesla-Aktie zeigte sich zuletzt extrem volatil, mit der Daimler-Aktie hatte man in den letzten Monaten in der Regel auch wenig Freude. Bleiben Aktien wie Apple, die sich die Unternehmensgewinne extrem gut bezahlen lassen. Daher haben wir uns in der Finanzmarktrunde die Frage gestellt, “was muss man haben?”. Zunächst waren die Zinsen ein Thema: Geht der Zinsanstieg beim Bund-Future weiter und wie wird die FED in den nächsten Monaten agieren? Beim DAX sehen wir weiteren Korrekturbedarf, Egmond bleibt hingegen bullish.

Aus fundamentaler Sicht haben wir uns mit dem US-Konsum und dem US-Arbeitsmarkt beschäftigt. Wer Egmond in den letzten Jahren gehört hat, kann sich das Fazit bereits denken. Einschalten lohnt natürlich trotzdem. Hier unsere Mediathek:

