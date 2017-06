Apple, Tesla, Amazon – US-Techs überfällig

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Vor rund zwei Wochen schafften es die US-Aktien mit Kursverlusten in die Abendnachrichten. Angesichts der Rally, die ihren Anfang in der Wahl Donald Trumps fand, sind kräftigere Kursverluste für viele Investoren eine Seltenheit im Depot. In Deutschland gefällt uns die Ausgangslage beim DAX und dem wiederholten scheitern bei 12.900 Punkten nicht. In den USA stockt die Rally unter der Oberfläche ebenfalls.

Tesla weist auf Monatssicht ein kleines Plus aus, bei Nvidia ist diese Bilanz sogar negativ. Der Nasdaq legte in den vergangenen drei Monaten “nur” fünf Prozent zu. Wir empfehlen daher Absicherung. Korrekturen von fünf bis zehn Prozent wären nur gesund und würden den Aktienmarkt nicht erschüttern. Wir stellen erneut unsere Korrekturziele und Absicherungsprodukte vor.

Nun unsere Auswahl an Handwerkszeug:

Microsoft Put-Optionsschein TD8EEY Facebook Inc. Put-Optionsschein DM1UND Goldman Sachs Group Inc. Put-Optionsschein DM2JHA Apple Computer Optionsschein Put HW2TWN Put Optionsschein auf Alphabet Inc. (Class C) VN86B1 Optionsschein auf Amazon.com SE7T6X Tesla KnockOut Bear CY345S

US-Indizes:

NASDAQ 100 Put PR0R7G HVB Put Optionsschein auf den S&P 500 HW2DJT DJ Industrial Average Put-Optionsschein HU8H7R

DAX und Co.

25.000 Basis – MDAX-Put, 12/17 VL1EU5

Soc. Generale Put 12800 DAX 13.12.2017 SC0KXA

Wir könnten uns daher einen unruhigen Sommer vorstellen. Wer absichern möchte, greift bei der derzeitigen Vola zu Optionsscheinen. Besonders die FANG-Aktien in den USA bieten reichlich Korrekturpotential. Bei Netflix lautet unser erstes Ziel 130 US-Dollar, in einer zweiten Welle 100 USD. Bei Apple sehen wir 140 und dann 120 als Korrekturziele. Bei Amazon lautet das mittelfristige Ziel 850 US-Dollar. Diese Ziele gelten für eine “normale” Korrektur. Sollte es zu weiteren Problemen kommen, wären weitere 20 Prozent möglich.

Bei den Indizes lauten unsere Ziele daher für den DAX 12.350 und in einer zweiten Phase 11.500 Punkte. Sollte es ungemütlich werden, wäre auch ein erneutes Anlaufen der 10.000 möglich. An Apple wird deutlich wie viel heiße Luft derzeit im Markt eingepreist ist. Die Daten sind derzeit gut und werden bejubelt – wie zuletzt die Daten des Ifo.

Der TecDAX würde der NASDAQ natürlich folgen. Dort sehen wir zum Beispiel Evotec für eine Korrektur überfällig. Bei Osram im MDAX wäre 55 Euro unser Korrekturziel. Wie zuletzt oft erwähnt: Wir bleiben bei Öl bullish und shorten den Euro über 1,13 US-Dollar - DGE6E3 . Wir empfehlen weiter den Inliner SC1R3F auf Brent.