Apple, Tesla, Adidas – Nordkorea nützt wenig

Der Handschlag zwischen Donald Trump und Kim Jong Un mag medial reichlich Echo hervorrufen, an der Börse verhallt die Vereinbarung wirkungslos. Für Investoren sitzen die wichtigen Männer nicht am Atomknopf, sondern an der Druckerpresse. Sie heißen Mario Draghi und Jerome Powell und haben die Macht über die Notenbankpolitik in Europa und den USA. Draghi und Powell sind die Entscheider über Wohl und Wehe am Finanzmarkt, Kim Jong Un und Trump sind das schmückende Beiwerk. Denn wirtschaftlich hat die Absichtserklärung kaum Auswirkungen, als Land ist Nordkorea mit einem BIP geschätzt auf dem Level von Tunesien völlig unbedeutend. Daran ändern auch viel diskutierte mögliche Rohstoffvorkommen wenig.

Am Dienstag geht der Blick in den USA auf die Inflation und damit die FED. Wir blicken auf die Einschätzung der VP-Bank:

“Die Inflationsrate steigt im Mai von 2.5% auf 2.8%.

Der Anstieg der Teuerungsrate geht zu einem guten Stück auf das Konto höherer Energiepreise. Unter Herausrechnung der volatilen Energie- und Nahrungsmittelpreise war ein Anstieg von 2.1% auf 2.2% zu verbuchen. Ein Zinsschritt der US-Notenbank am morgigen Mittwoch ist gesetzt. Die Teuerungsraten machen einmal mehr deutlich, dass eine geldpolitische Straffung notwendig ist.

Da allerdings der Anstieg der Kerninflationsrate im Rahmen der Fed-Erwartungen liegt, wird die Notenbank nicht in Hektik verfallen. US-Notenbankchef Jerome Powell wird am Kurs der graduellen Zinserhöhungen festhalten. Nach eigenem Bekunden ist die Washingtoner Zentralbank nicht mehr weit vom neutralen Zinsniveau entfernt. Geht der Leitzins darüber hinaus, wirkt die Geldpolitik restriktiv. Da die Fed also langsam aber sicher in ein Terrain kommt, bei dem die Zinsen dämpfend auf das Wachstum wirken, ist umso größere Vorsicht geboten.”