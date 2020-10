Apple: Tech´s drehen wieder auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Am heutigen Tag wird der US-Technologiekonzern Apple wieder neue Produkte vorstellen, nachdem sich die turnusmäßige Ankündigung wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr verzögert hatte. Aber bereits gestern wurden eifrig Vorschusslorbeeren seitens der Anleger verteilt.

Unter Branchenkennern wird vermutet, dass Apple am Dienstag die 12. Generation des iPhones vorstellt und dieses mit dem neuen Verbindungsstandard 5G ausgestattet sein wird. Für gewöhnlich hatte Apple bislang immer Ende September seine neuesten Entwicklungen präsentiert, dieses Jahr verzögert sich alles etwas wegen der Corona-Pandemie. Ein Blick auf den Kursverlauf der Apple-Aktie zeigt nach wie vor einen intakten Aufwärtstrend, die Konsolidierung der letzten fünf Wochen konnte mit dem gestrigen und vor allem starken Kursanstieg von über 6 Prozent klar beendet werden, sodass die Aktie wieder einen Gipfelsturm anvisiert. Der Turnaround genau im Bereich des EMA 50 (blaue Linie) und eines untergeordneten Aufwärtstrends kam genau zur rechten Zeit und eröffnet wieder vielversprechende Handelsansätze.

Neue iPhone-Generation erwartet

Das mit Abstand wichtigste Produkt für den Apple-Konzern ist und bleibt das iPhone, Apple-Jünger dürften kaum auf die Konkurrenz ausgewichen sein, trotz der Verzögerung von einigen Wochen. Eine gleichbleibende Nachfrage und vor allem das immer mehr ins Rampenlicht rückende Weihnachtsgeschäft könnten die Kursfantasie der Anleger erneut anfeuern, aus technischer Sicht wurde mit dem Ausbruch aus der Konsolidierung der letzten Wochen nun ein klares Folgekaufsignal in Richtung der Jahreshochs bei 137,98 US-Dollar ausgelöst. Darüber bestünde sogar die Möglichkeit an 150,00 US-Dollar anzuknüpfen und damit die Gewinne mittelfristig weiter auszubauen. Wer ebenfalls überproportional von einem Anstieg der Apple-Aktie profitieren möchte, kann hierzu einen Optionsschein mit einem fest eingebauten Hebel ins Visier nehmen. Hierzu würde sich beispielsweise das Faktor Zertifikat Long auf Apple WKN VL51TZ anbieten. Sollte das Wertpapier von Apple unerwartet unter den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 112,37 US-Dollar zurückfallen, käme dies einem kurzzeitigen Verkaufssignal gleich und könnte Abschläge in Richtung 103,00 US-Dollar hervorrufen. Spätestens um 95,00 US-Dollar dürften aber wieder bullische Marktteilnehmer durchgreifen und an der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie für einen Pullback zur Oberseite sorgen.

