Apple – Spekulation auf die Korrektur

Apple ist 800 Milliarden wert, hurra. Es gibt momentan fast nichts, was am US-Markt nicht gefeiert wird, doch nicht jeder will sich dem Geheul anschließen und denkt bei Apple antizyklisch daran so wie wir, dass bei 90 Dollar keine Sau die Aktie wollte. Dabei war das Chance-Risiko-Verhältnis damals super. Heute – nun ja. Wir finden es nicht so dolle. Wer sogar an eine satte Korrektur glaubt, schaut sich den Put auf Apple mit der WKN PB9SUH aus unserer ISIN-Liste.

Zugegeben, um die maximale Rendite von 120 Prozent zu erreichen müsste Apple schon ein wenig mehr abgeben (bis 135 Dollar), aber es darf gerne spekuliert werden. Noch offensiver ist das Papier mit der WKN PB9SUA. Gleiche Bedingungen, aber Bewertungstag ist bereits der 15. September. Dafür ist hier eine Rendite von 286 Prozent (!) möglich. Aber Vorsicht, hohe Renditechancen haben auch ihren Preis…

In unserer ISIN-Liste finden Bären weitere vielfältige Produktideen auf Unternehmen (zum Beispiel ein Discount Put auf Infineon PB9SUH mit Basispreis 20 Euro und Floor 19 Euro) oder auf Indizes (zum Beispiel einen Discount Put auf den DAX mit der WKN PB8BVT; Basispreis 13.500, Floor 13.000).

Wer noch auf der Suche nach einem günstigen Broker ist, dem empfehlen wir sich die Preisgestaltung beim Online Broker DEGIRO anzuschauen.

Als Ergänzung unsere OS Put-Auswahl auf den DAX: