Apple: Smartphone-Boom am Ende?

Mit einer Milliarde US-Dollar weniger Umsatz in diesem Quartal rechnet ein bedeutender Apple-Zulieferer aus Taiwan. Das alarmiert die Branche. Ein Put-Optionsschein mit einem Basispreis bei 170 US-Dollar und Fälligkeit im September kann bei einer fallenden Apple-Aktie überproportional profitieren. Im Update: Merck.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) gehört aufgrund seiner prominenten Kunden zu den bedeutendsten Zulieferern der Branche. Das Unternehmen beliefert unter anderem Qualcomm, Nvidia und Apple. Im laufenden Quartal erwarten die Taiwanesen einen um mehr als zehn Prozent oder eine Milliarde US-Dollar geringeren Umsatz als bisher. Zugleich verringerte TSMC seine Erwartungen ans Wachstums im Halbleitermarkt. Grund sei die schwache Nachfrage nach teuren Smartphones der High-End-Klasse. Die Meldung aus Fernost schwappte bereits gestern Abend auf die Wall Street über. Weil TSMC als führender Zulieferer der Smartphone-Industrie gilt, wurde auch der Aktienkurs von iPhone-Hersteller Apple, dessen Produkt im High-End-Bereich positioniert ist, in Mitleidenschaft gezogen.

Neues Jahrestief?

Als hätten die Anleger eine solche Nachricht früher oder später geahnt, hatte die Apple-Aktie in diesem Jahr nur noch selten zu ihren Favoriten gehört. Nur im März kamen die Notierungen über 180 US-Dollar hinaus und erreichten bei 183,50 US-Dollar ein Allzeithoch. Die Euphorie über einen neuen Rekord hielt nicht lange an, die Anleger machten lieber Kasse anstatt auf steigende Kurse zu setzen. Das führte die Apple-Aktie zurück um 165 US-Dollar, wo sich auch die aktuell bei 165,42 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie befindet. Mit der TSMC-Warnung gerieten die Notierungen erneut unter Druck. Der könnte die Aktie bis zum Jahrestief bei 150,24 US-Dollar drücken. Zahlen zum zweiten Quartal kündigte Apple für 1. Mai an. Ohne das wuchtige Weihnachtsgeschäft können diese zugleich weniger üppig ausfallen.

Apple (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 178,94 // 180,10 // 183,50 Unterstützungen: 166,46 // 164,47 // 150,24

Mit einem Put-Optionsschein (WKN SC2BHZ) können risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Apple-Aktie ausgehen, überproportional profitieren. Der klassische Optionsschein mit einem Basispreis bei 170 US-Dollar und einer Fälligkeit am 21.09.2018 kann eine Rendite von fast 100 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis zum Laufzeitende bis 150 US-Dollar fällt. Sollte sie tiefer fallen oder das Ziel vorzeitig erreichen, kann eine höhere Rendite möglich sein.

Zu beachten ist: Falls die Aktie am Bewertungstag über dem Basispreis von 170 US-Dollar notiert, verfällt der Optionsschein wertlos. Sonst wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie bei gleichen Bedingungen bei 160 US-Dollar (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee kann erwogen werden, sollte die Aktie über 180 US-Dollar steigen.

Strategie für fallende Kurse WKN: SC2BHZ

Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 0,80 - 0,83 Euro

Emittent: Société Générale Basispreis: 170,00 US-Dollar

Basiswert: Apple



akt. Kurs Basiswert: 172,80 US-Dollar Laufzeit: 21.09.2018

Kursziel: 1,63 Euro Omega: -7,578

Kurschance: + 96 Prozent Quelle: Société Générale

