Apple: Schwächephase überwunden?

Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) befindet sich bereits seit mehreren Monaten im Aufwärtstrend (siehe Chart). Dabei kam es am Montag und Dienstag dieser Woche zu einer größeren Korrektur, welche die Notierung von 245 Euro bis auf 231 Euro zurück brachte. Diese scheint nun jedoch bereits beendet! Nachdem die Aktie gestern deutlich zulegen konnte, zeigt sich der Kurs auch heute behauptet bei aktuell 236,60 Euro. Aus Sicht der Charttechnik würde darüberhinaus sowieso erst ein Abrutschen unter die Unterkante des Aufwärtstrendkanals für ein breiteres Umdenken bei den Anlegern sorgen.

Apple Tageschart

Finanztrends Video zu Apple



