Apple: Noch gilt der Abwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Techkonzern (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) rutschte am 16.02.21 unter die rote Aufwärtstrendgerade und löste dabei ein Verkaufssignal aus (blauer Kreis im Chart unten).



Dieses ist weiterhin gültig! Nach einer ersten Bewegung bis 97,11 Euro und einer anschließenden Erholungsphase bis 107,20 Euro befinden wir uns aktuell in einer zweiten Abwärtswelle. Ein neues Kaufsignal sehen wir erst wieder bei Überschreiten des letzten Hochs vom 02.03.21 bei 107,20. Wir belassen den Wert auf unserer Beobachtungsliste.





Apple Tageschart

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.